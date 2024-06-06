Денис Сафин рассказал о влиянии условий труда на производственные результаты

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:11
В мае был превышен производственный план на 1500 тонн. При этом предприятие достигло показателя в 54 плавки за сутки при использовании двух гибких модульных печей, пишет 56orb.ru.
Сейчас на предприятии проводится капитальный ремонт непроизводственных помещений. В ближайших планах — установка новых душевых и гардеробных комнат в доменном и фасонно-литейном цехах. В коксохимическом цехе будет открыта новая столовая. В текущем году также планируется начать ремонт столовой в доменном цехе. Как рассказал Денис Сафин, в настоящее время также ведется ремонт залов для сменно-встречных собраний. Работы по обновлению помещений в управлении железнодорожного транспорта почти завершены — обновлены стены, пол и потолок, а также установлены освещение и кондиционеры. В актовом зале электросталеплавильного цеха ремонт завершился.
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» назвал создание комфортных условий труда одним из ключевых приоритетов компании. Денис Сафинподчеркнул, что в кратчайшие сроки будет проведен ремонт столовых и непроизводственных помещений. Некоторые из построек никогда не ремонтировались, поэтому часть из них нужно будет снести и возвести новые. Для проведения работ привлекаются разные подрядчики, что позволяет ускорить темпы ремонта. Руководитель предприятия выразил надежду, что в ближайшее время на комбинате будет установлен образцовый порядок.
В планах на 2024 год — отремонтировать свыше 7500 квадратных метров непроизводственных помещений. Также в Новотроицке сейчас идет строительство отдельного жилого комплекса для работников металлургического комбината — двух многоэтажных домов с примерно 500 квартирами.
Денис Сафин лично посетил строительную площадку и отметил, что в Новотроицке построят современный жилой комплекс с внутренним двором, где не будет машин. Одновременно с этим проводится согласование жилищной программы для работников. В ближайшее время она будет представлена на комбинате.
По словам генерального директора УК «Уральская Сталь», каждый желающий может предложить свой вариант названия для жилого комплекса.