Денис Сафин рассказал о влиянии условий труда на производственные результаты

Сейчас на предприятии проводится капитальный ремонт непроизводственных помещений. В ближайших планах — установка новых душевых и гардеробных комнат в доменном и фасонно-литейном цехах. В коксохимическом цехе будет открыта новая столовая. В текущем году также планируется начать ремонт столовой в доменном цехе. Как рассказал Денис Сафин, в настоящее время также ведется ремонт залов для сменно-встречных собраний. Работы по обновлению помещений в управлении железнодорожного транспорта почти завершены — обновлены стены, пол и потолок, а также установлены освещение и кондиционеры. В актовом зале электросталеплавильного цеха ремонт завершился.