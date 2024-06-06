Денис Буцаев побывал на КПО «Кингисепп» в Ленинградской области

КПО «Кингисепп» — это первое такого рода инновационное предприятие на территории региона, которое станет для него ведущим и важным. Он оснащен современным отечественным оборудованием, позволяющим обрабатывать до 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Ежегодно из них будут отбираться 48 тысяч тонн вторичного сырья и 96 тысяч тонн пищевых отходов, которые будут использоваться для производства компоста. Вложения в проект составили около 4 миллиардов рублей. РЭО выделил 3 миллиарда рублей в рамках федеральной меры поддержки, рассказал Денис Буцаев. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.