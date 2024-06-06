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Денис Буцаев побывал на КПО «Кингисепп» в Ленинградской области

Денис Буцаев побывал на КПО «Кингисепп» в Ленинградской области

6 июня 2024, 19:18
Фото: reo.ru
Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Правительства РФ, Денис Буцаев, глава РЭО, и Алексей Пименов, член совета директоров АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области», посетили комплекс по переработке отходов «Кингисепп» в Ленинградской области 6 июня 2024 года.

КПО «Кингисепп» — это первое такого рода инновационное предприятие на территории региона, которое станет для него ведущим и важным. Он оснащен современным отечественным оборудованием, позволяющим обрабатывать до 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Ежегодно из них будут отбираться 48 тысяч тонн вторичного сырья и 96 тысяч тонн пищевых отходов, которые будут использоваться для производства компоста. Вложения в проект составили около 4 миллиардов рублей. РЭО выделил 3 миллиарда рублей в рамках федеральной меры поддержки, рассказал Денис Буцаев. Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Финансирование проекта осуществляется с использованием средств, полученных от Россельхозбанка путем выкупа облигаций РЭО в 2023 году с субсидированием купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. Льготная ставка по финансированию проекта составляет около 6% годовых.

КПО «Кингисепп» будет перерабатывать все твердые коммунальные отходы из восьми районов Ленинградской области: это Тосненский, Гатчинский, Ломоносовский, Лужский, Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский и Сосновый Бор.

Комплекс расположен в промышленной зоне «Фосфорит» в Кингисеппском районе.

Такие объекты, как КПО «Кингисепп», являются частью комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая необходима для создания экономики замкнутого цикла в России.

#Общество
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