Через Тюмень транзитом стало проезжать в 9 раз больше автомобилей

За последние два года доля транзитного транспорта в Тюмени выросла в девять раз. Сегодня это практически каждый пятый автомобиль из проезжающих по городским дорогам. Об этом глава региона Александр Моор рассказал на деловой программе ПМЭФ-24.

Фото: телеграм-канал Александра Моора Это объяснимо, Тюменская область стоит на пересечении важнейших транспортных магистралей на пути из европейской части России в её северную и восточную части. Поэтому Южный обход Тюмени должен стать продолжением скоростной федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. В рамках деловой программы ПМЭФ-24 обсудили с государственной компанией «Автодор» перспективы строительства скоростных автомобильных дорог. Сейчас идёт работа по проектированию Южного обхода Тюмени. Она должна быть закончена в апреле 2025 года. Тогда же мы сможем приступить к строительству. Объект очень капиталоемкий — его стоимость превысит 20 миллиардов рублей. Поэтому будем искать финансовую схему строительства. Это станет либо государственно-частное партнерство, либо софинансирование из федерального и регионального бюджетов. В любом случае реализация проекта принесёт экономике нашей страны ощутимые плюсы.