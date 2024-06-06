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Posted 6 июня, 15:55

Published 6 июня, 15:55

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

Через Тюмень транзитом стало проезжать в 9 раз больше автомобилей

Через Тюмень транзитом стало проезжать в 9 раз больше автомобилей

6 июня 2024, 15:55
Фото: 1MI
За последние два года доля транзитного транспорта в Тюмени выросла в девять раз. Сегодня это практически каждый пятый автомобиль из проезжающих по городским дорогам. Об этом глава региона Александр Моор рассказал на деловой программе ПМЭФ-24.
Фото: телеграм-канал Александра Моора

Это объяснимо, Тюменская область стоит на пересечении важнейших транспортных магистралей на пути из европейской части России в её северную и восточную части.

Поэтому Южный обход Тюмени должен стать продолжением скоростной федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. В рамках деловой программы ПМЭФ-24 обсудили с государственной компанией «Автодор» перспективы строительства скоростных автомобильных дорог.

Сейчас идёт работа по проектированию Южного обхода Тюмени. Она должна быть закончена в апреле 2025 года. Тогда же мы сможем приступить к строительству.

Объект очень капиталоемкий — его стоимость превысит 20 миллиардов рублей. Поэтому будем искать финансовую схему строительства. Это станет либо государственно-частное партнерство, либо софинансирование из федерального и регионального бюджетов. В любом случае реализация проекта принесёт экономике нашей страны ощутимые плюсы.

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