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Posted 5 июня, 14:35

Published 5 июня, 14:35

Modified Сегодня, 02:12

Updated Сегодня, 02:12

В Тюменской области высадили 300 тысяч саженцев деревьев

В Тюменской области высадили 300 тысяч саженцев деревьев

5 июня 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 5 июня, на территории Аромашевского лесничества Тюменской области высадили 5 тысяч саженцев сосны. Акция была организована компанией «СИБУР» при поддержке правительства региона.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Сегодня, 5 июня, на территории Аромашевского лесничества Тюменской области высадили 5 тысяч саженцев сосны. Акция была организована компанией «СИБУР» при поддержке правительства региона.

Всего в рамках программы СИБУРа «Зеленая формула» за весенний период было высажено 300 тысяч саженцев.

Начальник Управления государственного лесного контроля Департамента лесного комплекса Тюменской области Константин Драгилев: «Правительство Тюменской области в лице Департамента лесного комплекса региона выражает искреннюю поддержку инициативам крупного бизнеса, направленным на защиту окружающей среды».

Старший менеджер функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование» СИБУРа Татьяна Романенкова: «Сегодняшние лесопосадочные работы — значимый рубеж для программы „Зеленая формула“ в Тюменской области, которая нам особенно близка и дорога. СИБУР очень ценит поддержку со стороны муниципалитета и региона».

В мероприятии приняли участие представители СИБУРа совместно со студентами Тюменского государственного университета и Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, представителями Департамента лесного комплекса Тюменской области и «Волонтерами леса».

Лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» стартовала в 2022 году. Компания планирует высадить в регионах присутствия не менее 5 млн деревьев к 2025 году.

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