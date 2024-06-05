В Тюменской области высадили 300 тысяч саженцев деревьев

Posted 5 июня, 14:35
Published 5 июня, 14:35
Modified Сегодня, 02:12
Updated Сегодня, 02:12
Сегодня, 5 июня, на территории Аромашевского лесничества Тюменской области высадили 5 тысяч саженцев сосны. Акция была организована компанией «СИБУР» при поддержке правительства региона.
Всего в рамках программы СИБУРа «Зеленая формула» за весенний период было высажено 300 тысяч саженцев.
Начальник Управления государственного лесного контроля Департамента лесного комплекса Тюменской области Константин Драгилев: «Правительство Тюменской области в лице Департамента лесного комплекса региона выражает искреннюю поддержку инициативам крупного бизнеса, направленным на защиту окружающей среды».
Старший менеджер функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование» СИБУРа Татьяна Романенкова: «Сегодняшние лесопосадочные работы — значимый рубеж для программы „Зеленая формула“ в Тюменской области, которая нам особенно близка и дорога. СИБУР очень ценит поддержку со стороны муниципалитета и региона».
В мероприятии приняли участие представители СИБУРа совместно со студентами Тюменского государственного университета и Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, представителями Департамента лесного комплекса Тюменской области и «Волонтерами леса».
Лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» стартовала в 2022 году. Компания планирует высадить в регионах присутствия не менее 5 млн деревьев к 2025 году.