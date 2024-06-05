В Тюменской области высадили 300 тысяч саженцев деревьев

Старший менеджер функции «Климатические инициативы и углеродное регулирование» СИБУРа Татьяна Романенкова: «Сегодняшние лесопосадочные работы — значимый рубеж для программы „Зеленая формула“ в Тюменской области, которая нам особенно близка и дорога. СИБУР очень ценит поддержку со стороны муниципалитета и региона».