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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

В центре Тюмени на парковке внезапно загорелась машина

В центре Тюмени на парковке внезапно загорелась машина. ВИДЕО

5 июня 2024, 09:21
Фото: 1MI

В центре Тюмени на парковке внезапно загорелась машина

В центре Тюмени на парковке у экопарка внезапно загорелась машина. К счастью, людей рядом и в салоне авто не было.

По словам очевидцев, сообщивших в редакцию, дым они увидели на подъезде к экопарку, после чего к месту уже неслась пожарная машина.

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Что стало причиной возгорания — неизвестно, пока же спасатели еще занимаются тушением пожара. Редакция «Нашего Города» направило запрос по разъяснению ситуации, информацию обещали предоставить позже.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Новости тюмени#Пожар#Сгорел автомобиль
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