В центре Тюмени на парковке внезапно загорелась машина. ВИДЕО

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
По словам очевидцев, сообщивших в редакцию, дым они увидели на подъезде к экопарку, после чего к месту уже неслась пожарная машина.
Что стало причиной возгорания — неизвестно, пока же спасатели еще занимаются тушением пожара. Редакция «Нашего Города» направило запрос по разъяснению ситуации, информацию обещали предоставить позже.
Ранее сообщалось о том, что поджигателя храма в Тюмени все-таки отправили в СИЗО.