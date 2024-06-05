Тюменского топливного магната обвиняют в оформлении кредитов на сотрудников.

А уже к 2022 году стало известно, что дела «ТТК» идут неважно — у компании закончились деньги, а на нефтебазе исчезло топливо. Эти новости вызвали массовые увольнение, в том числе ушла с работы и Анна. Однако позже ей пришлось вспомнить о компании, ведь женщина узнала, что начальник оформил на мини-конторы огромные займы, оформленные на сотрудников, и вывел деньги.