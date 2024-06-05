Тюменского топливного магната обвиняют в оформлении кредитов на сотрудников.

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
О произошедшем каналу «Ural Mash» рассказала одна из пострадавших — Анна. Женщина пояснила, что устроилась работать менеджером в компанию в 2020 году, когда она еще считалась процветающей. Позже руководитель Михаил Путятин под угрозой увольнения приказал ей стать номинальным директором одной из подконтрольных фирм. Такое же «предложение», по словам тюменки, поступило десяткам других подчиненных.
А уже к 2022 году стало известно, что дела «ТТК» идут неважно — у компании закончились деньги, а на нефтебазе исчезло топливо. Эти новости вызвали массовые увольнение, в том числе ушла с работы и Анна. Однако позже ей пришлось вспомнить о компании, ведь женщина узнала, что начальник оформил на мини-конторы огромные займы, оформленные на сотрудников, и вывел деньги.
Сообщается, что в этой схеме пострадали не менее 14 экс-сотрудников. Они написали заявление в прокуратуру.
Известно, что сейчас «ТТК» проходит процедуру банкротства. По показателям за 2023 году у компании нет чистой прибыли, а только убыток в -111 тысяч рублей. Кредиторская задолженность организации составляет 282 миллионов рублей. Только за прошлый год на компанию Путятина 5 раз подавали в суд, общая сумма исков превысила 93 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские налоговики подали иск о банкротстве в отношении гостиницы, принадлежащей Михаилу Путятину — владельцу «Тюменская топливная компания».