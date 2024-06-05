Тюменский спортцентр «Жемчужина Сибири» планируют превратить в туристический кластер

Posted 5 июня, 13:27
Published 5 июня, 13:27
Modified Сегодня, 01:45
Updated Сегодня, 01:45
Концепция кластера готова. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. На территории «Жемчужина Сибири» создадут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр.
«Оздоровление, спорт, развлечения — ядро проекта „Древнее море Сибири. Мы объединим лето и зиму: построим круглогодичный двухуровневый лыжный тоннель. Туда можно будет легко попасть с берега тюменского моря. Новый курорт будет круглогодичным“.
Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.