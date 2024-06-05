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Posted 5 июня, 13:27

Published 5 июня, 13:27

Modified Сегодня, 01:45

Updated Сегодня, 01:45

Тюменский спортцентр «Жемчужина Сибири» планируют превратить в туристический кластер

Тюменский спортцентр «Жемчужина Сибири» планируют превратить в туристический кластер

5 июня 2024, 13:27
Фото: 1MI
Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени планируется преобразовать в туристско-рекреационный кластер. Проект должен качественно изменит жизнь регионального центра. Об этом на презентация проектов Урало-Сибирского макрорегиона рассказал замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
Фото: Информационные центр правительства ТО/телеграм

Концепция кластера готова. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. На территории «Жемчужина Сибири» создадут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр.

«Оздоровление, спорт, развлечения — ядро проекта „Древнее море Сибири. Мы объединим лето и зиму: построим круглогодичный двухуровневый лыжный тоннель. Туда можно будет легко попасть с берега тюменского моря. Новый курорт будет круглогодичным“.

Туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.

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