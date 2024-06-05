Сбер и ЭНКО будут сотрудничать в сфере развития передовых цифровых технологий

Партнерское соглашение стало новым этапом взаимодействия Сбербанка и ЭНКО в области цифровых разработок. В числе приоритетных направлений сотрудничества — совместное развитие технологичных продуктов на базе искусственных нейросетей, создание новых банковских продуктов и услуг для клиентов ЭНКО и моделей государственно-частного партнерства. Кроме того, планируется совместно сформировать комплексную стратегию развития цифрового девелопера — от консалтинга и подбора лучших цифровых решений до их внедрения в эксплуатацию.