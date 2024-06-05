РЭО финансово поддержит реализацию двух объектов обработки ТКО в Дагестане

Объекты размещения будут включены в состав современных комплексов по обращению с отходами (КПО). На них будет проводиться утилизация и обработка полезных фракций и захоронение «хвостов», которые непригодны для переработки. Создание всех объектов ведется на основании заключенных концессионных соглашений. Строительство КПО в Дагестане проводится в Дербентском и Хасавюртовском районах.