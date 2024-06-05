РЭО финансово поддержит реализацию двух объектов обработки ТКО в Дагестане

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
«Банк России 3 июня 2024 года зарегистрировал 2 выпуска облигаций РЭО. Ранее наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование двух современных объектов размещения в Дагестане в размере 1,845 млрд рублей. Средства, привлеченные от выпуска облигаций РЭО, будут направлены инвестору на создание этих объектов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Банк России зарегистрировал выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, которые предназначены для квалифицированных инвесторов. С целью финансирования проекта РЭО размещает целевые облигационные выпуски на сумму 1,845 млрд рублей, пишет newstracker.ru.
Как отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, речь идет об использовании такой утвержденной российским правительством меры поддержки, как предоставление льготных займов за счет средств, которые будут получены от размещения облигаций. Благодаря тому, что часть купонного дохода облигаций будет субсидирована, получится замедлить темпы роста тарифов.
Объекты размещения будут включены в состав современных комплексов по обращению с отходами (КПО). На них будет проводиться утилизация и обработка полезных фракций и захоронение «хвостов», которые непригодны для переработки. Создание всех объектов ведется на основании заключенных концессионных соглашений. Строительство КПО в Дагестане проводится в Дербентском и Хасавюртовском районах.