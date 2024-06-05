nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

РЭО финансово поддержит реализацию двух объектов обработки ТКО в Дагестане

РЭО финансово поддержит реализацию двух объектов обработки ТКО в Дагестане

5 июня 2024, 15:50
Фото: 1MI
Два выпуска ценных бумаг Российского экологического оператора прошли государственную регистрацию по решению Банка России.

«Банк России 3 июня 2024 года зарегистрировал 2 выпуска облигаций РЭО. Ранее наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование двух современных объектов размещения в Дагестане в размере 1,845 млрд рублей. Средства, привлеченные от выпуска облигаций РЭО, будут направлены инвестору на создание этих объектов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Банк России зарегистрировал выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 10-КИ и 11-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями, которые предназначены для квалифицированных инвесторов. С целью финансирования проекта РЭО размещает целевые облигационные выпуски на сумму 1,845 млрд рублей, пишет newstracker.ru.

Как отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, речь идет об использовании такой утвержденной российским правительством меры поддержки, как предоставление льготных займов за счет средств, которые будут получены от размещения облигаций. Благодаря тому, что часть купонного дохода облигаций будет субсидирована, получится замедлить темпы роста тарифов.

Объекты размещения будут включены в состав современных комплексов по обращению с отходами (КПО). На них будет проводиться утилизация и обработка полезных фракций и захоронение «хвостов», которые непригодны для переработки. Создание всех объектов ведется на основании заключенных концессионных соглашений. Строительство КПО в Дагестане проводится в Дербентском и Хасавюртовском районах.

Подпишитесь
Ишим на критическом уровне, Тура мелеет. Что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 04:53
Наводнения и засуха! Тюменскую область ждут пугающие погодные перспективы
Сегодня, 08:52
Подрался, выпил, с моста! История гибели 22-летнего тюменца шокировала весь город
Сегодня, 09:50
Пытка адским пеклом! Крик души тюменки о невыносимости городской жизни в жару
Сегодня, 07:11
«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы
Вчера, 04:52
Держал оборону два дня: на СВО погиб мастер спорта из Тюмени
Сегодня, 12:11
"