РЭО: До конца года в Томской области появится КПО мощностью 250 тысяч тонн

Денис Буцаев сообщил, что в Томской области планируется построить мусоросортировочный комплекс, рассчитанный на переработку 250 тысяч тонн отходов в год, при этом мощность утилизации составит 100 тысяч тонн. Стоимость проекта составляет 4,7 миллиарда рублей. В рамках соглашения будет изучена возможность финансирования проекта Российским экологическим оператором. Проект реализуется на условиях концессии.