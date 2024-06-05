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Published Сегодня, 14:35

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Updated Сегодня, 14:37

РЭО: До конца года в Томской области появится КПО мощностью 250 тысяч тонн

РЭО: До конца года в Томской области появится КПО мощностью 250 тысяч тонн

5 июня 2024, 14:35
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Томской области Владимир Мазур заключили соглашение о сотрудничестве в области развития инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Проект обсуждался на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), информирует «Проспект мира».

Денис Буцаев сообщил, что в Томской области планируется построить мусоросортировочный комплекс, рассчитанный на переработку 250 тысяч тонн отходов в год, при этом мощность утилизации составит 100 тысяч тонн. Стоимость проекта составляет 4,7 миллиарда рублей. В рамках соглашения будет изучена возможность финансирования проекта Российским экологическим оператором. Проект реализуется на условиях концессии.

По словам Буцаева, концессионеры планируют задействовать льготное финансирование от РЭО в размере более четырех миллиардов рублей для формирования комплекса.

Губернатор Владимир Мазур подчеркнул, что сортировка и переработка отходов являются ключевыми задачами, поставленными президентом России. Их решение позволит сохранить уникальную природу Томской области, которая считается визитной карточкой региона. Для реализации проекта будет привлечена одна из крупнейших российских компаний, располагающая необходимыми компетенциями.

Создание комплекса позволит региону серьезно сократить объемы захоронения отходов и достичь 100% обработки ТКО.

Также на встрече был затронут вопрос завершения создания комплексной системы обращения с ТКО в регионе. Для этого необходимо построить три маломощных объекта по обработке отходов и несколько вспомогательных объектов. РЭО окажет региону помощь в структурировании данного проекта.

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