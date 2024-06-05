nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

При поддержке Корпорации МСП завод алмазного инструмента заключил договор на 360 млн

При поддержке Корпорации МСП завод алмазного инструмента заключил договор на 360 млн

5 июня 2024, 17:28
Фото: 1MI
При участии Корпорации МСП на полях ПМЭФ-2024 Терский завод алмазного инструмента («Терекалмаз») заключил офсетный договор с АО «Росгео», предусматривающий производство и поставку алмазного бурового инструмента.

Свои подписи под документом поставили исполняющий обязанности генерального директора «Росгео» Сергей Радьков и генеральный директор «Терекалмаза» Адальби Тлеужев. Об этом информирует ria.ru.

Общая цена договора — 360 млн рублей, из них 30 млн рублей — инвестиционные обязательства МСП-поставщика. До момента заключения договора МСП-предприятие участвовало в программе «выращивания» для дальнейшего участия в закупках, чтобы обеспечить нужды холдинга «Росгеология». Программа была утверждена 14 апреля 2023 года.

В феврале текущего года на цифровой платформе МСП.РФ проходили мероприятия по отбору представителей малого и среднего бизнеса для потенциального участия в закупках с возможностью заключения офсетного контракта на поставку отечественного алмазного бурового инструмента для колонкового бурения.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, программу «выращивания» инициировал президент РФ в ходе ПМЭФ-2022. Исаевич добавил, что только в 2023 году при участии Корпорации были утверждены 22 программы «выращивания», а по итогам текущего года в КМСП ожидают удвоения их количества.

Всего уже заключено 7 офсетных договоров с МСП-поставщиками на сумму 3,6 млрд рублей. При этом суммарный объем инвестиций МСБ в развитие своего производства, превышает 1 млрд рублей.

#Общество
Подпишитесь
Ишим на критическом уровне, Тура мелеет. Что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 04:53
Наводнения и засуха! Тюменскую область ждут пугающие погодные перспективы
Сегодня, 08:52
Подрался, выпил, с моста! История гибели 22-летнего тюменца шокировала весь город
Сегодня, 09:50
Пытка адским пеклом! Крик души тюменки о невыносимости городской жизни в жару
Сегодня, 07:11
«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы
Вчера, 04:52
Держал оборону два дня: на СВО погиб мастер спорта из Тюмени
Сегодня, 12:11
"