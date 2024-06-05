При поддержке Корпорации МСП завод алмазного инструмента заключил договор на 360 млн

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Свои подписи под документом поставили исполняющий обязанности генерального директора «Росгео» Сергей Радьков и генеральный директор «Терекалмаза» Адальби Тлеужев. Об этом информирует ria.ru.
Общая цена договора — 360 млн рублей, из них 30 млн рублей — инвестиционные обязательства МСП-поставщика. До момента заключения договора МСП-предприятие участвовало в программе «выращивания» для дальнейшего участия в закупках, чтобы обеспечить нужды холдинга «Росгеология». Программа была утверждена 14 апреля 2023 года.
В феврале текущего года на цифровой платформе МСП.РФ проходили мероприятия по отбору представителей малого и среднего бизнеса для потенциального участия в закупках с возможностью заключения офсетного контракта на поставку отечественного алмазного бурового инструмента для колонкового бурения.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, программу «выращивания» инициировал президент РФ в ходе ПМЭФ-2022. Исаевич добавил, что только в 2023 году при участии Корпорации были утверждены 22 программы «выращивания», а по итогам текущего года в КМСП ожидают удвоения их количества.
Всего уже заключено 7 офсетных договоров с МСП-поставщиками на сумму 3,6 млрд рублей. При этом суммарный объем инвестиций МСБ в развитие своего производства, превышает 1 млрд рублей.