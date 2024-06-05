При поддержке Корпорации МСП завод алмазного инструмента заключил договор на 360 млн

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, программу «выращивания» инициировал президент РФ в ходе ПМЭФ-2022. Исаевич добавил, что только в 2023 году при участии Корпорации были утверждены 22 программы «выращивания», а по итогам текущего года в КМСП ожидают удвоения их количества.