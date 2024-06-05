Один на миллион. В Тюмени родился необычный ребенок с непонятным полом

Дело в определении пола новорожденного. Он родился с редкой генетической мутацией, которая приводит к тому, что половые органы ребенка не соответствуют ни мужчине, ни женщине. О мутации сообщил региональный депздрав изданию 72.ru. Происходит такое, по словам медиков, из-за мутации ряда генов, которые участвуют в процессе закладки половых желез.