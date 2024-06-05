Один на миллион. В Тюмени родился необычный ребенок с непонятным полом

Posted 5 июня, 15:02
Published 5 июня, 15:02
Modified 5 июня, 15:04
Updated 5 июня, 15:04
Дело в определении пола новорожденного. Он родился с редкой генетической мутацией, которая приводит к тому, что половые органы ребенка не соответствуют ни мужчине, ни женщине. О мутации сообщил региональный депздрав изданию 72.ru. Происходит такое, по словам медиков, из-за мутации ряда генов, которые участвуют в процессе закладки половых желез.
При этом врачи дополнили, что хоть шанс рождения такого ребенка и низкий, с 2022 года фиксировать детей с подобными мутациями стали на 18% чаще.
К счастью, эта ситуация поправима. Сформировать пол ребенка смогут врачи, когда определят мальчик он или девочка после сбора данных его хромосомного ряда.
Ранее сообщалось о рождении ребенка, вес которого не превышал полтора килограмма. Его медикам пришлось спасать.