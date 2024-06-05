На форуме «Экология» эксперты РЭО рассказали о работе в рамках реформы отрасли ТКО

Для проведения реформы и формирования циркулярной экономики в стране нужно работать в разных сферах, сказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он уточнил, что речь идет о таких направлениях, как подготовка кадров, цифровые технологии, создание отраслевой инфраструктуры. Проекты, над которыми работает Российский экологический оператор, были представлены на полях форума «Экология». Специалисты компании рассказали посетителям о цифровизации отрасли, зеленых инвестициях, взаимодействии с высшими учебными заведениями и о разработке методологий по декарбонизации полигонов, пишет gorod55.ru.