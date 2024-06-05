На форуме «Экология» эксперты РЭО рассказали о работе в рамках реформы отрасли ТКО

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Для проведения реформы и формирования циркулярной экономики в стране нужно работать в разных сферах, сказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он уточнил, что речь идет о таких направлениях, как подготовка кадров, цифровые технологии, создание отраслевой инфраструктуры. Проекты, над которыми работает Российский экологический оператор, были представлены на полях форума «Экология». Специалисты компании рассказали посетителям о цифровизации отрасли, зеленых инвестициях, взаимодействии с высшими учебными заведениями и о разработке методологий по декарбонизации полигонов, пишет gorod55.ru.
Советник гендиректора по вопросам экологического мониторинга ППК «РЭО» Сергей Егоршев поделился новыми подходами к реализации климатических проектов для отрасли обращения с ТКО. Благодаря применению этих методологий владельцы мусорных полигонов получат возможность оформлять климатические проекты по установленным правилам, производить подсчет объемов сокращения выбросов парниковых газов. Также они смогут получать от своей деятельности углеродные единицы.
Замруководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский прокомментировал работу, связанную с кадровой подготовкой. Так, в 2021 году РЭО учредил консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. В составе этой структуры — 2 банка, 4 научные организации, 15 компаний и 23 высших учебных заведения.
Руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков провел презентацию цифровой экосистемы экологической отрасли. В эту систему вошли: портал «Цифровой РЭО», электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), система мониторинга с использованием беспилотных летательных аппаратов, приложение «Уберу», АИС «Автоматизация процессов регионального оператора» и ФГИС УТКО.