Корпорация МСП создаст единое окно для помощи бизнесу РФ, Белоруссии и Узбекистана

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что теперь малые и средние предприятия могут обращаться за помощью не только в свои национальные институты развития, но и в специализированные организации стран — партнеров по соглашению, пишут РИА Новости.
Он также отметил, что планируется присоединение к этой инициативе Киргизии и Казахстана. По словам Исаевича, для ускорения выполнения подписанного соглашения будут активно задействованы онлайн-сервисы, включая цифровую платформу МСП.РФ.
Отметим, что соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума 2024 года. Свои подписи в документе поставили Александр Исаевич, глава Белорусского фонда поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда кредитования малого бизнеса Москвы Антон Купринов и руководитель «Компании по развитию предпринимательства» Узбекистана Аббосхон Махаматов.
Соглашение также предусматривает обмен опытом и практиками в области развития предпринимательства, поддержку отдельных бизнес-проектов МСП, содействие в интеграции компаний в цепочки поставок, улучшение мер поддержки МСП, разработку дорожных карт для конкретных проектов и другие направления.
Напомним, государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным.