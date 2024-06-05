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Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Корпорация МСП создаст единое окно для помощи бизнесу РФ, Белоруссии и Узбекистана

Корпорация МСП создаст единое окно для помощи бизнесу РФ, Белоруссии и Узбекистана

5 июня 2024, 14:18
Фото: 1MI
Малые и средние предприятия России, Беларуси и Узбекистана смогут воспользоваться системой одного окна для получения гарантийной и нефинансовой поддержки при реализации совместных проектов.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что теперь малые и средние предприятия могут обращаться за помощью не только в свои национальные институты развития, но и в специализированные организации стран — партнеров по соглашению, пишут РИА Новости.

Он также отметил, что планируется присоединение к этой инициативе Киргизии и Казахстана. По словам Исаевича, для ускорения выполнения подписанного соглашения будут активно задействованы онлайн-сервисы, включая цифровую платформу МСП.РФ.

Отметим, что соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума 2024 года. Свои подписи в документе поставили Александр Исаевич, глава Белорусского фонда поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда кредитования малого бизнеса Москвы Антон Купринов и руководитель «Компании по развитию предпринимательства» Узбекистана Аббосхон Махаматов.

Соглашение также предусматривает обмен опытом и практиками в области развития предпринимательства, поддержку отдельных бизнес-проектов МСП, содействие в интеграции компаний в цепочки поставок, улучшение мер поддержки МСП, разработку дорожных карт для конкретных проектов и другие направления.

Напомним, государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным.

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