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Posted 5 июня, 13:36

Published 5 июня, 13:36

Modified Сегодня, 02:28

Updated Сегодня, 02:28

Искусственный интеллект помогает решать задачи в сфере госуслуг Тюменской области

Искусственный интеллект помогает решать задачи в сфере госуслуг Тюменской области

5 июня 2024, 13:36
Фото: 1MI
В «Точке Кипения — Тюмень» прошел Демо-день региональных ИИ-решений. Это специальное мероприятие ИТ-недели, посвященной празднованию 80-летия Тюменской области, сообщает департамент информатизации региона.
Фото: департамент информатизации ТО/телеграм

Правительством Тюменской области еще с 2019 года реализуется целый комплекс мероприятий по наращиванию компетенций и практик применения цифровых решений с использованием искусственного интеллекта.

Так, сегодня были представлены существующие ИИ-решения, используемые в сфере здравоохранения, которые способны трансформировать медицинскую практику и улучшить качество оказания медицинских услуг.

Еще одной темой была видеонаналитика, основанная на технологиях искусственного интеллекта. Такие решения играют важную роль в повышении общественной безопасности и правопорядка.

Кроме того, участники встречи обсудили как интеллектуальные системы способны прогнозировать дорожную ситуацию, оптимизировать трафик, выявлять потенциально опасные участки, а также повышать эффективность ремонтных и эксплуатационных работ.

Отдельное внимание было уделено Школе юных нейроинженеров. Это проект, который открывает перед молодыми ребятами совершенно новые горизонты и возможности в области нейротехнологий.

Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области: Сегодня нам уже есть чем гордиться в плане развития технологий искусственного интеллекта в регионе: Тюменская область входит в топ регионов с наиболее высоким уровнем зрелости по развитию ИИ. Но мы не останавливаемся на достигнутом и идем к новым вершинам.

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