Искусственный интеллект помогает решать задачи в сфере госуслуг Тюменской области

Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области: Сегодня нам уже есть чем гордиться в плане развития технологий искусственного интеллекта в регионе: Тюменская область входит в топ регионов с наиболее высоким уровнем зрелости по развитию ИИ. Но мы не останавливаемся на достигнутом и идем к новым вершинам.