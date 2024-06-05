Искусственный интеллект помогает решать задачи в сфере госуслуг Тюменской области

Posted 5 июня, 13:36
Published 5 июня, 13:36
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Правительством Тюменской области еще с 2019 года реализуется целый комплекс мероприятий по наращиванию компетенций и практик применения цифровых решений с использованием искусственного интеллекта.
Так, сегодня были представлены существующие ИИ-решения, используемые в сфере здравоохранения, которые способны трансформировать медицинскую практику и улучшить качество оказания медицинских услуг.
Еще одной темой была видеонаналитика, основанная на технологиях искусственного интеллекта. Такие решения играют важную роль в повышении общественной безопасности и правопорядка.
Кроме того, участники встречи обсудили как интеллектуальные системы способны прогнозировать дорожную ситуацию, оптимизировать трафик, выявлять потенциально опасные участки, а также повышать эффективность ремонтных и эксплуатационных работ.
Отдельное внимание было уделено Школе юных нейроинженеров. Это проект, который открывает перед молодыми ребятами совершенно новые горизонты и возможности в области нейротехнологий.
Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области: Сегодня нам уже есть чем гордиться в плане развития технологий искусственного интеллекта в регионе: Тюменская область входит в топ регионов с наиболее высоким уровнем зрелости по развитию ИИ. Но мы не останавливаемся на достигнутом и идем к новым вершинам.