Исаевич: Порядка 28,5 тыс. предпринимателей МСБ вышли на новый уровень

Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что анализ реестров ФНС за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года продемонстрировал позитивную динамику по переходам предприятий МСП в более высокие категории по сравнению с предыдущим годом. В целом Исаевич охарактеризовал этот период как превосходящий показатели предыдущего на 2,6%, пишет ТАСС.