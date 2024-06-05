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Исаевич: Порядка 28,5 тыс. предпринимателей МСБ вышли на новый уровень

Исаевич: Порядка 28,5 тыс. предпринимателей МСБ вышли на новый уровень

5 июня 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
За прошлый год почти 28,5 тысячи малых и средних предприятий повысили свою бизнес-категорию. Из них около 26 тысяч предприятий перешли из микробизнеса в малый бизнес, а около 900 микропредприятий достигли среднего уровня. В целом 876 компаний выросли за критерии МСП.

Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что анализ реестров ФНС за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года продемонстрировал позитивную динамику по переходам предприятий МСП в более высокие категории по сравнению с предыдущим годом. В целом Исаевич охарактеризовал этот период как превосходящий показатели предыдущего на 2,6%, пишет ТАСС.

Регионами — лидерами по динамике перехода среднего бизнеса на более высокие уровни стали Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, Тыва, Магаданская, Пензенская и Тамбовская области. Большинство этих предприятий известны в сферах строительства, общественного питания, доставки продуктов и оптовой торговли.

В соотношении числа переходов к общему числу зарегистрированных МСП в лидеры вышли Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург. За ними следуют Чукотский автономный округ, Приморский край, Ульяновская, Воронежская и Новосибирская области.

Наибольший прирост переходов предприятий из категории микробизнеса в средний бизнес зарегистрировали в Чеченской Республике (рост на 500%), Карелии и Ивановской области (по 200%). Также в числе лидеров упоминаются Сахалинская область (+200%) и Пермский край (рост на 175%). В десятку лидеров включены Тульская область (рост на 167%), а также Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области (прирост по 150%).

Рейтинг регионов по темпам роста числа переходов бизнеса из категории микропредприятий в малые предприятия возглавил Чукотский автономный округ: там этот показатель увеличился на 350%.

Чувашская Республика получила первенство по годовому приросту числа переходов из малого бизнеса в средний среди всех субъектов РФ (+400%). За ней следуют Хабаровский край (рост на 325%), а также Тамбовская, Ульяновская и Калининградская области.

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