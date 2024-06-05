Инсайдеры сообщили, кто должен стать следующим мэром Тюмени

Из возможных кандидатов инсайдеры видят двух — это глава регионального ГУСА Павел Перевалов. Однако его на другую должность может не отпустит губернатор Моор. Фаворитом же является Максим Афанасьев — мэр Тобольска. Эту должность он должен был занять еще на прошлых выборах, но уступил место Руслану Кухаруку.