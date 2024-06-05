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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

В Тюмени начали принимать заявки на пост мэра города

Инсайдеры сообщили, кто должен стать следующим мэром Тюмени

5 июня 2024, 17:57
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени начали принимать заявки на пост мэра города

В Тюмени начали принимать заявки на пост главы города. Пока информация о кандидатах не разглашается, как и количестве уже принятых заявок, однако примерный список кандидатов от инсайдеров уже есть.

О начале приема заявок сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки». Поскольку информации о том, кто все-таки будет претендовать на пост практически нет, инсайдер, близкий к политическому бомонду Тюмени, сделал предположение.

Вероятнее всего Петр Вагин — нынешний ВРИО мэра Тюмени на пост градоначальника не пойдет и после выборов вернется на работу замом. Ему не хватает навыков для руководства городом, как и другому возможному кандидату — спикеру Думы Светлане Ивановой.

Не верят инсайдеры и в назначение Романа Воллерта, хотя и называют его хорошим специалистом — инсайдеры сообщают, что Воллерт переходит на работу в ХМАО.

Из возможных кандидатов инсайдеры видят двух — это глава регионального ГУСА Павел Перевалов. Однако его на другую должность может не отпустит губернатор Моор. Фаворитом же является Максим Афанасьев — мэр Тобольска. Эту должность он должен был занять еще на прошлых выборах, но уступил место Руслану Кухаруку.

Напомним, что мэр Тюмени Кухарук ушел на повышение, заняв должность ВРИО ХМАО после отставки губернатора Комаровой.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени#Мэр
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