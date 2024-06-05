nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

«Дом на Ямской» — клубный дом с элементами бизнес-класса.

Что будет с обороной в Тюмени? Стали известны подробности проекта «Дома на Ямской»

5 июня 2024, 05:00
Фото: Баланс Девелопмент
«Дом на Ямской» — клубный дом с элементами бизнес-класса.
Реклама. АО «СЗ „Жильё-2000“» . erid: LjN8KMv5F
В Тюмени начались продажи квартир клубного жилого комплекса «Дома на Ямской» с элементами бизнес-класса, который вдохнет новую жизнь в район старой обороны.

Район славится за близость к центру, инфраструктуру, историческую харизму и большое количество растительности. Тюменцам не хватало современных и качественных решений жилой застройки в этой локации. Так и появился проект клубного «Дома на Ямской» с элементами бизнес-класса, продажи которого уже стартовали.

Архитектурный стиль «Дома на Ямской» гармонично сочетает историческую составляющую и современные решения. Строгие фасады создаются благодаря ритмичному разделению на фактурные высококачественные материалы: плитка из архитектурного бетона, алюминиевые вставки, гранит, декоративные элементы из стеклофибробетона. Все ниши под внешние блоки кондиционеров скрыты за алюминиевыми решетками и не портят фасад здания и облик города. В «Доме на Ямской» сквозные подъезды с умными домофонами в теплом тамбуре. Входы в лобби и подъезды запроектированы на уровне земли. Внутри оборудованы лапомойки и зоны для хранения колясок и велосипедов.

Парадные «Дома на Ямской».Парадные «Дома на Ямской».
Парадные «Дома на Ямской».
Фото: Баланс Девелопмент

«Дом на Ямской» — это качественная застройка с идеально выверенными планировками правильной формы. Проект средней этажности с перепадами в 5 и 9 этажей. В шаговой доступности набережная, спортивные комплексы, вузы и экопарк. Территория вокруг уже застроена, поэтому жители избегут постоянного строительства под окнами.

Продуманное соседство

Чтобы жильцы могли вести приватный образ жизни, в блок-секциях представлено небольшое количество квартир. Жителям будет удобно заниматься спортом на площадках для стритбола и воркаута. Двор без машин с продуманными игровыми площадками станет идеальным местом для детских игр и развлечений. Во дворе учтены все современные запросы: скамейки с USB, разноуровневое освещение, гамаки и шезлонги.

Игровая комната с зоной для настольных игр

Активно провести время можно в игровой комнате с настольным теннисом, футболом и столами для настольных игр. Пространство разделено на разные зоны, в том числе для подростков и маленьких детей.

Соседский центр с местом для проведения мероприятий

В «Доме на Ямской» жители могут проводить деловые встречи в соседском центре с коворкингом. В помещении предусмотрена раковина со столешницей и место для проведения фуршетов. Здесь же находится туалетная комната, чтобы вам не пришлось заходить домой во время прогулки во дворе. В соседском центре вы можете проводить презентации, мастер-классы для детей или отмечать дни рождения.

Идеальное расположение «Дома на Ямской».Идеальное расположение «Дома на Ямской».
Идеальное расположение «Дома на Ямской».
Фото: Баланс Девелопмент

Как приобрести

Стартовые цены на квартиры особенно выгодны, что дает отличную возможность инвестировать в будущее. Для желающих купить квартиру в «Доме на Ямской» доступны разные варианты покупки:

  • Рассрочка 0%,
  • Ипотека, в том числе по льготным программам,
  • Trade-In,
  • 100% оплата.

Более подробную информацию можно получить в офисе продаж «Дом на Ямской» по адресу улица Ямская, 52 или по телефону +7 (3452) 600-700, а также на сайте.

#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Архитектура#Цены#Квартиры#Продажи#Инфраструктура#Покупка квартир#Оборона#Ипотека#Рассрочка#Коворкинг#Продажа недвижимости#Продажа квартиры
Подпишитесь
«Пенсию на пятилитровки!»: тюменцы, оставшиеся без воды, излили народный гнев Путину
Вчера, 08:44
Горит гектарами! Тюменскую область вновь окутали лесные пожары
Вчера, 06:17
«Силовик, тоболяк или женщина»: кто станет главой администрации Тюмени?
Вчера, 11:14
Маленькие герои. Бесстрашные школьники совершили подвиг на пожаре в Тюмени
Вчера, 09:38
«Это опасно для психического здоровья»: депутата ГД возмутили тюменские квадроберы
Вчера, 04:52
Интенсивный рост уровня воды в тюменских реках прекратился. Тура начала резко мелеть
Вчера, 03:43
"