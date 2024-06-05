Что будет с обороной в Тюмени? Стали известны подробности проекта «Дома на Ямской»

Архитектурный стиль «Дома на Ямской» гармонично сочетает историческую составляющую и современные решения. Строгие фасады создаются благодаря ритмичному разделению на фактурные высококачественные материалы: плитка из архитектурного бетона, алюминиевые вставки, гранит, декоративные элементы из стеклофибробетона. Все ниши под внешние блоки кондиционеров скрыты за алюминиевыми решетками и не портят фасад здания и облик города. В «Доме на Ямской» сквозные подъезды с умными домофонами в теплом тамбуре. Входы в лобби и подъезды запроектированы на уровне земли. Внутри оборудованы лапомойки и зоны для хранения колясок и велосипедов.