Что будет с обороной в Тюмени? Стали известны подробности проекта «Дома на Ямской»

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Район славится за близость к центру, инфраструктуру, историческую харизму и большое количество растительности. Тюменцам не хватало современных и качественных решений жилой застройки в этой локации. Так и появился проект клубного «Дома на Ямской» с элементами бизнес-класса, продажи которого уже стартовали.
Архитектурный стиль «Дома на Ямской» гармонично сочетает историческую составляющую и современные решения. Строгие фасады создаются благодаря ритмичному разделению на фактурные высококачественные материалы: плитка из архитектурного бетона, алюминиевые вставки, гранит, декоративные элементы из стеклофибробетона. Все ниши под внешние блоки кондиционеров скрыты за алюминиевыми решетками и не портят фасад здания и облик города. В «Доме на Ямской» сквозные подъезды с умными домофонами в теплом тамбуре. Входы в лобби и подъезды запроектированы на уровне земли. Внутри оборудованы лапомойки и зоны для хранения колясок и велосипедов.
«Дом на Ямской» — это качественная застройка с идеально выверенными планировками правильной формы. Проект средней этажности с перепадами в 5 и 9 этажей. В шаговой доступности набережная, спортивные комплексы, вузы и экопарк. Территория вокруг уже застроена, поэтому жители избегут постоянного строительства под окнами.
Чтобы жильцы могли вести приватный образ жизни, в блок-секциях представлено небольшое количество квартир. Жителям будет удобно заниматься спортом на площадках для стритбола и воркаута. Двор без машин с продуманными игровыми площадками станет идеальным местом для детских игр и развлечений. Во дворе учтены все современные запросы: скамейки с USB, разноуровневое освещение, гамаки и шезлонги.
Активно провести время можно в игровой комнате с настольным теннисом, футболом и столами для настольных игр. Пространство разделено на разные зоны, в том числе для подростков и маленьких детей.
В «Доме на Ямской» жители могут проводить деловые встречи в соседском центре с коворкингом. В помещении предусмотрена раковина со столешницей и место для проведения фуршетов. Здесь же находится туалетная комната, чтобы вам не пришлось заходить домой во время прогулки во дворе. В соседском центре вы можете проводить презентации, мастер-классы для детей или отмечать дни рождения.
Стартовые цены на квартиры особенно выгодны, что дает отличную возможность инвестировать в будущее. Для желающих купить квартиру в «Доме на Ямской» доступны разные варианты покупки:
Более подробную информацию можно получить в офисе продаж «Дом на Ямской» по адресу улица Ямская, 52 или по телефону +7 (3452) 600-700, а также на сайте.