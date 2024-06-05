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Posted 5 июня, 12:12

Published 5 июня, 12:12

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Александр Моор представил на выставке «Россия» масштабные проекты Тюменской области

Александр Моор представил на выставке «Россия» масштабные проекты Тюменской области

5 июня 2024, 12:12
Фото: nashgorod.ru
На международной выставке-форуме «Россия» в Москве проходят Дни Урало-Сибирского макрорегиона. Одним из спикеров пленарной сессии стал губернатор Тюменской области Александр Моор. Он рассказал об итогах и перспективах развития региона, а также представил масштабные и амбициозные тюменские проекты.
Фото: сайт правительства ТО

Губернатор представил на выставке «Россия» масштабные тюменские проекты

Тюменский промышленный технопарк «ДСК-500» станет центром передовых исследований и разработок для нефтегазовой отрасли, заявил губернатор. Там планируется создать свыше 50 новых производств и более двух тысяч рабочих мест.

«На базе технопарка будут открыты предприятия, ориентированные на разработку и изготовление критически важных продуктов и технологий для нефтегазовой отрасли. Они связаны с химической промышленностью, производством внутрискважинного и лабораторного оборудования. „ДСК-500“ станет платформой, которая сможет максимально облегчить запуск проектов, крупнейшим в стране технопарком с испытательной инфраструктурой для нефтегазовой сферы», — поделился планами Александр Моор.

Все, что делается сегодня с точки зрения развития промышленности, инвестиционной политики, поддержки малого и среднего бизнеса — для наших жителей, подчеркнул губернатор. Именно человек в центре внимания.

Поэтому для региона принципиально важен проект создания в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня — к 2035 году численность молодых жителей Тюменской области в возрасте от 19 до 25 лет увеличится почти в два раза. В регионе работают шесть вузов, в которых учатся около 47 тысяч студентов.

«Кампус, который мы строим в рамках национального проекта „Наука и университеты“, создаст еще больше возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи. Станет новой основой технологического развития экономики региона», — сказал Александр Моор.

Современные студенческие кампусы строятся и в других регионах страны, отметил губернатор.

«Кто-то скажет — регионы конкурируют друг с другом. Я скажу, что конкуренция — это хорошая мотивация для движения вперед, но я уверен, что мы должны перейти на более высокий уровень отношений, и не конкурировать, а сотрудничать. Более того, если мы вместе создадим как можно больше возможностей для нашей молодежи, то сделаем большое дело для будущего нашей страны», — уверен Александр Моор.

Еще один проект, о котором рассказал губернатор, планируется реализовать в туристической отрасли. В Тюменской области за пять лет побывали 15 миллионов гостей. По итогам 2023 года она находится на седьмой позиции в топе самых посещаемых регионов страны. А за два месяца 2024 года поднялась на пятое место.

«Мы с удвоенной энергией взялись за разработку концепции туристско-рекреационного кластера вокруг областного центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“. Проект предполагает создание на территории 236 гектаров термального курорта всероссийского масштаба», — сообщил Александр Моор. Якорными объектами станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Для гостей построят десятки отелей на тысячу с лишним номеров, зоны агротуризма и медицинской реабилитации. В результате реализации проекта планируется создать три тысячи рабочих мест.

Комментируя итоги пленарной сессии, Александр Моор подчеркнул, что все регионы Уральского федерального округа своеобразны и дополняют друг друга. Поэтому есть большой потенциал для сотрудничества. Например, губернатор считает очень важными реализуемые на Ямале проекты, связанные с развитием перевозок в Арктике.

«Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — основной нефтедобывающий регион. У нас с Югрой и Ямалом очень много возможностей для развития нефтегазового сервиса и реализации потенциала нашего Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня», — уверен Александр Моор.

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