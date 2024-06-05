Александр Моор представил на выставке «Россия» масштабные проекты Тюменской области

«Кто-то скажет — регионы конкурируют друг с другом. Я скажу, что конкуренция — это хорошая мотивация для движения вперед, но я уверен, что мы должны перейти на более высокий уровень отношений, и не конкурировать, а сотрудничать. Более того, если мы вместе создадим как можно больше возможностей для нашей молодежи, то сделаем большое дело для будущего нашей страны», — уверен Александр Моор.