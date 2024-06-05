Александр Моор представил на выставке «Россия» масштабные проекты Тюменской области

Posted 5 июня, 12:12
Published 5 июня, 12:12
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Губернатор представил на выставке «Россия» масштабные тюменские проекты
Тюменский промышленный технопарк «ДСК-500» станет центром передовых исследований и разработок для нефтегазовой отрасли, заявил губернатор. Там планируется создать свыше 50 новых производств и более двух тысяч рабочих мест.
«На базе технопарка будут открыты предприятия, ориентированные на разработку и изготовление критически важных продуктов и технологий для нефтегазовой отрасли. Они связаны с химической промышленностью, производством внутрискважинного и лабораторного оборудования. „ДСК-500“ станет платформой, которая сможет максимально облегчить запуск проектов, крупнейшим в стране технопарком с испытательной инфраструктурой для нефтегазовой сферы», — поделился планами Александр Моор.
Все, что делается сегодня с точки зрения развития промышленности, инвестиционной политики, поддержки малого и среднего бизнеса — для наших жителей, подчеркнул губернатор. Именно человек в центре внимания.
Поэтому для региона принципиально важен проект создания в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня — к 2035 году численность молодых жителей Тюменской области в возрасте от 19 до 25 лет увеличится почти в два раза. В регионе работают шесть вузов, в которых учатся около 47 тысяч студентов.
«Кампус, который мы строим в рамках национального проекта „Наука и университеты“, создаст еще больше возможностей для интеллектуального и творческого развития молодежи. Станет новой основой технологического развития экономики региона», — сказал Александр Моор.
Современные студенческие кампусы строятся и в других регионах страны, отметил губернатор.
«Кто-то скажет — регионы конкурируют друг с другом. Я скажу, что конкуренция — это хорошая мотивация для движения вперед, но я уверен, что мы должны перейти на более высокий уровень отношений, и не конкурировать, а сотрудничать. Более того, если мы вместе создадим как можно больше возможностей для нашей молодежи, то сделаем большое дело для будущего нашей страны», — уверен Александр Моор.
Еще один проект, о котором рассказал губернатор, планируется реализовать в туристической отрасли. В Тюменской области за пять лет побывали 15 миллионов гостей. По итогам 2023 года она находится на седьмой позиции в топе самых посещаемых регионов страны. А за два месяца 2024 года поднялась на пятое место.
«Мы с удвоенной энергией взялись за разработку концепции туристско-рекреационного кластера вокруг областного центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“. Проект предполагает создание на территории 236 гектаров термального курорта всероссийского масштаба», — сообщил Александр Моор. Якорными объектами станут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Для гостей построят десятки отелей на тысячу с лишним номеров, зоны агротуризма и медицинской реабилитации. В результате реализации проекта планируется создать три тысячи рабочих мест.
Комментируя итоги пленарной сессии, Александр Моор подчеркнул, что все регионы Уральского федерального округа своеобразны и дополняют друг друга. Поэтому есть большой потенциал для сотрудничества. Например, губернатор считает очень важными реализуемые на Ямале проекты, связанные с развитием перевозок в Арктике.
«Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — основной нефтедобывающий регион. У нас с Югрой и Ямалом очень много возможностей для развития нефтегазового сервиса и реализации потенциала нашего Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня», — уверен Александр Моор.