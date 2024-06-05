7 км водопровода заменит СУЭНКО в Заводоуковске

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:03
В первую очередь подрядчик приступит к перекладке магистрального водопровода диаметром 315 мм и протяженностью более 1 км по ул. Федеративной, а также 2 км разводящих сетей диаметром 100 мм по ул. Механической и ул. Полугорной. Вторым этапом планируется заменить трубопроводы диаметром 100 мм на участке от ул. Федеративной до ул. Декабристов.
После перекладки распределительные сети будут врезаны как в существующий магистральный водопровод по ул. Декабристов, так и в новый участок по ул. Федеративной. В результате реконструкции более тысячи жителей Заводоуковска будут получать качественную питьевую воду.
Мы знаем «болевые точки» каждой конкретной территории, на которой работаем, и совместно с властями стараемся поэтапно решать эти вопросы. Основываясь на состоянии коммунальной инфраструктуры, потребностях людей и возможностях бюджета, определяем первоочередные задачи и сразу приступаем к их выполнению. Так мы работаем в Тобольске, Тюмени, Ишиме — сегодня на территории Южного филиала СУЭНКО, — отметил директор компании Данил Анучин.
Финансирование работ осуществляется по концессии из бюджета Заводоуковского городского округа с привлечением федеральных и региональных средств. На сегодняшний день проведены конкурсные процедуры. Стоимость договора подряда составила 130 миллионов рублей.
После реконструкции благоустройство будет полностью восстановлено: на месте проведения работ подрядчик СУЭНКО уложит новое асфальтовое покрытие.