7 км водопровода заменит СУЭНКО в Заводоуковске

В первую очередь подрядчик приступит к перекладке магистрального водопровода диаметром 315 мм и протяженностью более 1 км по ул. Федеративной, а также 2 км разводящих сетей диаметром 100 мм по ул. Механической и ул. Полугорной. Вторым этапом планируется заменить трубопроводы диаметром 100 мм на участке от ул. Федеративной до ул. Декабристов.