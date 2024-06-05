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7 км водопровода заменит СУЭНКО в Заводоуковске

7 км водопровода заменит СУЭНКО в Заводоуковске

5 июня 2024, 05:01
Фото: 1MI
7 км водопроводных сетей заменит компания СУЭНКО в 2024 году в Залинейной части Заводоуковска. Старые чугунные водоводы 1981 года постройки со 100%-ным износом заменят на новые полиэтиленовые трубы, срок службы которых — 50 лет. Вместе с трубопроводами заново построят 117 водопроводных колодцев.

В первую очередь подрядчик приступит к перекладке магистрального водопровода диаметром 315 мм и протяженностью более 1 км по ул. Федеративной, а также 2 км разводящих сетей диаметром 100 мм по ул. Механической и ул. Полугорной. Вторым этапом планируется заменить трубопроводы диаметром 100 мм на участке от ул. Федеративной до ул. Декабристов.

После перекладки распределительные сети будут врезаны как в существующий магистральный водопровод по ул. Декабристов, так и в новый участок по ул. Федеративной. В результате реконструкции более тысячи жителей Заводоуковска будут получать качественную питьевую воду.

Мы знаем «болевые точки» каждой конкретной территории, на которой работаем, и совместно с властями стараемся поэтапно решать эти вопросы. Основываясь на состоянии коммунальной инфраструктуры, потребностях людей и возможностях бюджета, определяем первоочередные задачи и сразу приступаем к их выполнению. Так мы работаем в Тобольске, Тюмени, Ишиме — сегодня на территории Южного филиала СУЭНКО, — отметил директор компании Данил Анучин.

Финансирование работ осуществляется по концессии из бюджета Заводоуковского городского округа с привлечением федеральных и региональных средств. На сегодняшний день проведены конкурсные процедуры. Стоимость договора подряда составила 130 миллионов рублей.

После реконструкции благоустройство будет полностью восстановлено: на месте проведения работ подрядчик СУЭНКО уложит новое асфальтовое покрытие.

#Тюмень#Тюменская область#Реконструкция#Тобольск#Благоустройство#СУЭНКО#Заводоуковск#Водопровод#Магистральный водопровод
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