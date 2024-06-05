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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

В Тюменской области выдался самый аварийный день в году

1 погиб, 15 ранены: в Тюменской области случился самый аварийный день в году

5 июня 2024, 08:24
Фото: 1MI

В Тюменской области выдался самый аварийный день в году

В Тюмени вчера было зафиксировано рекордное число аварий за год. При этом многие произошли из-за невнимательности водителей.
Сюжет
ДТП

За вчерашний день было зафиксировано 13 ДТП, один человек погиб, 15 ранены. Статистику приводит УГИБДД по Тюменской области. Зафиксировали за день госавтоинспекторы столкновения, заезды на ограждения, вылеты на обочину и аварии, в которых пострадали 4 ребенка, а также ДТП с погибшим мотоциклистом.

Самому старшему водителю, попавшему в ДТП было 84 года со стажем вождения в 46 лет, младшей — 19 лет, она за рулем 11 месяцев.

При этом прошлый месяц — май, стал рекордно низким по числу ДТП за 6 лет в регионе. В ДТП погибли 7 человек, 238 человек ранены. Рекордным же по числу аварий был май прошлого года — там погибли 19 человек, 327 ранены. При этом сотрудники ГАИ предполагают, что на низкой аварийности сказались погодные условия и предупреждения сотрудников о безопасной езде.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
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