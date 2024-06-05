1 погиб, 15 ранены: в Тюменской области случился самый аварийный день в году

При этом прошлый месяц — май, стал рекордно низким по числу ДТП за 6 лет в регионе. В ДТП погибли 7 человек, 238 человек ранены. Рекордным же по числу аварий был май прошлого года — там погибли 19 человек, 327 ранены. При этом сотрудники ГАИ предполагают, что на низкой аварийности сказались погодные условия и предупреждения сотрудников о безопасной езде.