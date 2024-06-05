1 погиб, 15 ранены: в Тюменской области случился самый аварийный день в году

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
За вчерашний день было зафиксировано 13 ДТП, один человек погиб, 15 ранены. Статистику приводит УГИБДД по Тюменской области. Зафиксировали за день госавтоинспекторы столкновения, заезды на ограждения, вылеты на обочину и аварии, в которых пострадали 4 ребенка, а также ДТП с погибшим мотоциклистом.
Самому старшему водителю, попавшему в ДТП было 84 года со стажем вождения в 46 лет, младшей — 19 лет, она за рулем 11 месяцев.
При этом прошлый месяц — май, стал рекордно низким по числу ДТП за 6 лет в регионе. В ДТП погибли 7 человек, 238 человек ранены. Рекордным же по числу аварий был май прошлого года — там погибли 19 человек, 327 ранены. При этом сотрудники ГАИ предполагают, что на низкой аварийности сказались погодные условия и предупреждения сотрудников о безопасной езде.
Ранее сообщалось о малолетнем тюменце, по вине которого в аварии погибло 3 человека.