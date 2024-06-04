Великий автообман. В Тюмени накрыли банду аферистов из крупного автосалона

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
О банде автомошенников рассказали в тюменской прокуратуре. Как выяснилось, в одном из автосалонов «Вектор — авто» менеджеры разработали схему по обману покупателей и продаже им авто на невыгодных условиях.
Сначала работники выставляли на продажу авто по очень низкой стоимости. Затем под разными предлогами задерживали клиентов в салоне. После чего, беря у них первоначальный взнос за машину, вынуждали оформлять невыгодный кредит, при этом указывая в договоре, что если покупатель передумает брать машину — первый взнос ему возвращать автосалон не обязан.
Общая сумма ущерба составила 11 миллионов рублей. Уголовные дела направлены в Калачинский районный суд. Грозит четверым аферистам до 8 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось о мошенниках, предлагавших заменить сим-карту. Это обошлось их жертве в 215 тысяч рублей.