Великий автообман. В Тюмени накрыли банду аферистов из крупного автосалона

Сначала работники выставляли на продажу авто по очень низкой стоимости. Затем под разными предлогами задерживали клиентов в салоне. После чего, беря у них первоначальный взнос за машину, вынуждали оформлять невыгодный кредит, при этом указывая в договоре, что если покупатель передумает брать машину — первый взнос ему возвращать автосалон не обязан.