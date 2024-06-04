Специалисты УСТЭК приступили ко второму этапу гидравлических испытаний

Во время гидравлических испытаний на управляющих компаниях лежит обязанность по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома. Им необходимо проверить на прочность и плотность внутридомовые коммуникации, сдать на поверку прибор учета, промыть водоподогреватели и при необходимости провести ремонтные работы. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте УСТЭК.