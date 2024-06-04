Специалисты УСТЭК приступили ко второму этапу гидравлических испытаний

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В ходе 2-го этапа, который продлится с 3 по 12 июня, под испытания попадет район КПД. За 10 дней будет проверено 459 жилых домов, 33 детских сада, 23 школы и городская поликлиника № 12, включая филиалы. Испытания пройдут в районе улиц: 30 лет Победы, Пермякова, Олимпийская, Ткацкий проезд, Широтная, Монтажников, Республики, Александра Логунова, 50 лет Октября, Энергетиков, Рижская, Текстильная, 50 лет ВЛКСМ, проезд Геологоразведчиков, Тульская, Николая Федорова, Воровского, Котовского, Одесская, Пржевальского, Севастопольская, Парфенова.
Во время гидравлических испытаний на управляющих компаниях лежит обязанность по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома. Им необходимо проверить на прочность и плотность внутридомовые коммуникации, сдать на поверку прибор учета, промыть водоподогреватели и при необходимости провести ремонтные работы. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте УСТЭК.