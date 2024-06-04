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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Специалисты УСТЭК приступили ко второму этапу гидравлических испытаний

Специалисты УСТЭК приступили ко второму этапу гидравлических испытаний

4 июня 2024, 09:14
2 июня завершился 1-й этап гидравлических испытаний. За это время было проверено 114 км магистральных и разводящих трубопроводов исторического центра города, Лесобазы и Заречного микрорайона, на теплосетях устранено 40 дефектов, которые могли бы стать причиной повреждения теплотрасс в зимнее время.

В ходе 2-го этапа, который продлится с 3 по 12 июня, под испытания попадет район КПД. За 10 дней будет проверено 459 жилых домов, 33 детских сада, 23 школы и городская поликлиника № 12, включая филиалы. Испытания пройдут в районе улиц: 30 лет Победы, Пермякова, Олимпийская, Ткацкий проезд, Широтная, Монтажников, Республики, Александра Логунова, 50 лет Октября, Энергетиков, Рижская, Текстильная, 50 лет ВЛКСМ, проезд Геологоразведчиков, Тульская, Николая Федорова, Воровского, Котовского, Одесская, Пржевальского, Севастопольская, Парфенова.

Во время гидравлических испытаний на управляющих компаниях лежит обязанность по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома. Им необходимо проверить на прочность и плотность внутридомовые коммуникации, сдать на поверку прибор учета, промыть водоподогреватели и при необходимости провести ремонтные работы. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте УСТЭК.

#Тюмень#Тюменская область#Школы#Улицы#УСТЭК#Поликлиника#Отопительный сезон#Детские сады#Сайт#Ремонтные работы
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