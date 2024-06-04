«Постоянная работа над системой»: кто меняет стройотрасль России

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Опыт Москвы показывает, что «использование информационных технологий в строительстве позволяет сократить на 19% сроки реализации проектов и на 23% — стоимость строительства», — такой статистикой поделились в градостроительном комплексе Москвы. О технологиях — в материале редакции.
Согласно экспертной оценке, в 2023 году обеспеченность жильем в России составляла 28,2 кв. м на человека. Чтобы достичь показателей, которые поставил президент, необходимо увеличить объемы и скорость ввода жилья. Участники рынка: девелоперы, генпдрядчики, проектировщики отмечают, что это реально. Впрочем, для этого нужны не только спрос населения, благоприятная экономическая обстановка, обеспеченность материалами и квалифицированными кадрами, но и IT-решения, которые позволят автоматизировать строительные процессы.
Этим занимается ряд отечественных компаний, в том числе команда цифровой платформы «Экзон», которая бъединяет всех участников процесса строительства, охватывая каждый его этап от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Экосистема позволяет работать с документацией, вести планирование, контролировать качество работ и передавать данные в различные государственные информационные системы. О том, насколько успешно, полезно и востребовано такое решение, лучше всего говорят финансовые показатели.
В независимом рейтинге роста выручки компаний-создателей IT-решений для стройотрасли, составленного экспертами «Цифрового строительства», «Экзон» занял первое место. В прошлом году выручка компании выросла на 36,5% и достигла 678,26 млн рублей, при этом чистая прибыль зафиксировалась на уровне 221,78 млн. За это же время число пользователей экосистемы выросло в пять раз — до 30 тысяч присоединившихся к платформе.
«Хорошие финансовые результаты за прошедший год — следствие постоянной работы над системой с регулярными обновлениями. Динамичное развитие продукта следует за динамичным развитием отрасли — команда „Экзон“ постоянно изучает нормативную базу, модернизирует систему под задачи клиента, планирует развитие в виде создания новых модулей», — заявил технический директор продукта Артём Мясников.
Генеральный директор «Аметист Капитал», куда входит «Экзон», Андрей Тян станет одним из участников Санкт-Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Северной столице с 5 по 8 июня 2024 года.