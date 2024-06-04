Отчаявшиеся тюменцы обращаются к Путину, а депутаты запрещают квадробинг

Власти региона постепенно начинают обращать внимание на квадроберов — детей, которые ходят в масках животных и имитируют их повадки. Несмотря на то, что на встрече в Белой роще дети не делали ничего предосудительного, на их сходке все равно присутствовала полиция и опрашивала присутствующих.