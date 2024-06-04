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Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Отчаявшиеся тюменцы обращаются к Путину, а депутаты запрещают квадробинг

Отчаявшиеся тюменцы обращаются к Путину, а депутаты запрещают квадробинг

4 июня 2024, 15:23
Фото: 1MI
Сегодня Тюмень отметилась рядом значимых новостей. Жители Абатского под Тюменью остались без воды и жалуются Путину, поджигатель храма был пойман и передан следователям, а депутаты Госдумы решили запретить ныне популярный у детей квадробинг
Сюжет
Путин

Скандальный поджигатель

В Тюмени все-таки задержали поджигателя, который забросал зажигательной смесью храм Димитрия Донского. Им оказался 43-летний местный житель. Следователи выясняют мотивы поджигателя.

Известны две версии. Первая, что мужчина стал жертвой мошенников с Украины, заставивших поджечь храм. Вторая — мужчина неадекватен и поджег храм из-за Патриарха Кирилла, который, по его мнению, слишком богатый.

На контроль при этом дело взял глава СК Александр Бастрыкин, потребовав отчет по расследованию.

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Вода все уходит

В Тюмени продолжает отступать паводок. Уровень воды в реках нормализуется, а некоторые и вовсе стремительно мелеют. Так, сильнее всех помелела Тура — сейчас уровень воды в ней составляет всего 374 сантиметра, это на полтора метра ниже, чем ранее.

В Ишиме за последние сутки вода убыла на 3-9 сантиметров: на 9 сантиметров в районе Ильинки (719 см), на 6 сантиметров в районе города Ишим (769 см), на 3 сантиметра опустился уровень воды в селе Абатское (10,34 метра), на 6 сантиметров — районе Викулово (10,07 метра).

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Маленькие герои

В Тюмени сегодня на пожаре отличились несколько восьмиклассников. В горящий дом на улице Жданова четверо ребят ринулись на помощь хозяевам, помогая спасать имущество. Богдан, Артем, Ильдар и Егор также дождались пожарных, носили им воду для питья и помогали пострадавшим.

Известно, что при пожаре пострадали два человека, ребята до приезда скорой помогли им, как смогли. После погорельцев доставили в больницу.

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Без воды и в отчаянии

Жители села Абатское после паводка остались без воды. Воду в Ишиме признали непригодной для питья, потому спасаться жителям села оставалось только с помощью бутилированной воды, на которую у них уходят зарплата и пенсия.

Больше недели люди живут без какого-либо источника воды. В отчаянии, они записали обращение к президенту Путину. Администрация района составила график, но он не соблюдается, по словам жителей.

При этом власти района сообщают, что сейчас в регионе ведется работа по увеличению подачи воды, пока же организован ее подвоз в населенные пункты.

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Нет квадробингу

Власти региона постепенно начинают обращать внимание на квадроберов — детей, которые ходят в масках животных и имитируют их повадки. Несмотря на то, что на встрече в Белой роще дети не делали ничего предосудительного, на их сходке все равно присутствовала полиция и опрашивала присутствующих.

С опаской к новому увлечению отнеслись и взрослые, решив, что это секта, а не тренд. Высказала свои опасения и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Политик заявила, что направит запрос в правоохранительные органы Тюменской области с просьбой разобраться в ситуации, сообщив, что с таким нужно бороться.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Путин#Вода#Абатский район#Паводок#Поджигатель#Итоги
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