Отчаявшиеся тюменцы обращаются к Путину, а депутаты запрещают квадробинг

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В Тюмени все-таки задержали поджигателя, который забросал зажигательной смесью храм Димитрия Донского. Им оказался 43-летний местный житель. Следователи выясняют мотивы поджигателя.
Известны две версии. Первая, что мужчина стал жертвой мошенников с Украины, заставивших поджечь храм. Вторая — мужчина неадекватен и поджег храм из-за Патриарха Кирилла, который, по его мнению, слишком богатый.
На контроль при этом дело взял глава СК Александр Бастрыкин, потребовав отчет по расследованию.
В Тюмени продолжает отступать паводок. Уровень воды в реках нормализуется, а некоторые и вовсе стремительно мелеют. Так, сильнее всех помелела Тура — сейчас уровень воды в ней составляет всего 374 сантиметра, это на полтора метра ниже, чем ранее.
В Ишиме за последние сутки вода убыла на 3-9 сантиметров: на 9 сантиметров в районе Ильинки (719 см), на 6 сантиметров в районе города Ишим (769 см), на 3 сантиметра опустился уровень воды в селе Абатское (10,34 метра), на 6 сантиметров — районе Викулово (10,07 метра).
В Тюмени сегодня на пожаре отличились несколько восьмиклассников. В горящий дом на улице Жданова четверо ребят ринулись на помощь хозяевам, помогая спасать имущество. Богдан, Артем, Ильдар и Егор также дождались пожарных, носили им воду для питья и помогали пострадавшим.
Известно, что при пожаре пострадали два человека, ребята до приезда скорой помогли им, как смогли. После погорельцев доставили в больницу.
Жители села Абатское после паводка остались без воды. Воду в Ишиме признали непригодной для питья, потому спасаться жителям села оставалось только с помощью бутилированной воды, на которую у них уходят зарплата и пенсия.
Больше недели люди живут без какого-либо источника воды. В отчаянии, они записали обращение к президенту Путину. Администрация района составила график, но он не соблюдается, по словам жителей.
При этом власти района сообщают, что сейчас в регионе ведется работа по увеличению подачи воды, пока же организован ее подвоз в населенные пункты.
Власти региона постепенно начинают обращать внимание на квадроберов — детей, которые ходят в масках животных и имитируют их повадки. Несмотря на то, что на встрече в Белой роще дети не делали ничего предосудительного, на их сходке все равно присутствовала полиция и опрашивала присутствующих.
С опаской к новому увлечению отнеслись и взрослые, решив, что это секта, а не тренд. Высказала свои опасения и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Политик заявила, что направит запрос в правоохранительные органы Тюменской области с просьбой разобраться в ситуации, сообщив, что с таким нужно бороться.