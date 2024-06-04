Олимпийские чемпионы при содействии РЭО проведут уборку на ПМЭФ

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что спортивно-экологические инициативы мотивируют людей заботиться не только о собственном здоровье, но и о состоянии окружающей среды. Он подчеркнул, что от каждого человека зависит экологическое будущее России, поэтому все участники акции внесут свой вклад в защиту окружающей среды, смогут перенять и впоследствии передать полезные экопривычки. Буцаев выразил благодарность участникам за инициативность, пишет 56orb.ru.