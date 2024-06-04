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Updated Сегодня, 16:52

Олимпийские чемпионы при содействии РЭО проведут уборку на ПМЭФ

Олимпийские чемпионы при содействии РЭО проведут уборку на ПМЭФ

4 июня 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) и социальный проект «Команда Звездный Десант» проведут 8 июня на ПМЭФ-2024 спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что спортивно-экологические инициативы мотивируют людей заботиться не только о собственном здоровье, но и о состоянии окружающей среды. Он подчеркнул, что от каждого человека зависит экологическое будущее России, поэтому все участники акции внесут свой вклад в защиту окружающей среды, смогут перенять и впоследствии передать полезные экопривычки. Буцаев выразил благодарность участникам за инициативность, пишет 56orb.ru.

В программу акции входит предварительная разминка под руководством олимпийских звезд. После этого все пойдут очищать от мусора берег реки Новой, а специально приглашенные аквалангисты займутся очисткой дна. По завершении мероприятия волонтеров будут ждать угощения и розыгрыш подарков.

В числе участников акции — российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Татьяна Лебедева, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, олимпийская чемпионка и призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева, а также представители Олимпийского совета Санкт-Петербурга.

Мероприятие состоится 8 июня в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 104, на берегу реки Новой.

РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге 5−8 июня.

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