Олимпийские чемпионы при содействии РЭО проведут уборку на ПМЭФ

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что спортивно-экологические инициативы мотивируют людей заботиться не только о собственном здоровье, но и о состоянии окружающей среды. Он подчеркнул, что от каждого человека зависит экологическое будущее России, поэтому все участники акции внесут свой вклад в защиту окружающей среды, смогут перенять и впоследствии передать полезные экопривычки. Буцаев выразил благодарность участникам за инициативность, пишет 56orb.ru.
В программу акции входит предварительная разминка под руководством олимпийских звезд. После этого все пойдут очищать от мусора берег реки Новой, а специально приглашенные аквалангисты займутся очисткой дна. По завершении мероприятия волонтеров будут ждать угощения и розыгрыш подарков.
В числе участников акции — российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Татьяна Лебедева, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, олимпийская чемпионка и призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева, а также представители Олимпийского совета Санкт-Петербурга.
Мероприятие состоится 8 июня в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 104, на берегу реки Новой.
РЭО является экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в Санкт-Петербурге 5−8 июня.