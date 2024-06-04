Около 400 мошеннических кол-центров работают на Украине

По словам Кузнецова, существует еще одна проблема: российское законодательство позволяет гражданам иностранных государств покупать сим-карты без паспорта, с использованием ID-карты. На них приобретаются сотни тысяч сим-карт по всей Российской Федерации. По оценкам Сбербанка, ежемесячно в России продается около миллиона сим-карт, используемых для обмана россиян. В Сбере считают, что нужно ввести запрет на оформление любых сим-карт по ID-картам. Продавать сим-карты надо только по паспорту — документу, подлинность которого можно установить, а данные зафиксировать.