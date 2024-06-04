Около 400 мошеннических кол-центров работают на Украине

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
По оценкам Сбербанка, за прошлый год мошенники похитили у жителей России более 250 миллиардов рублей, пишет iz.ru. Кузнецов отметил, что только на территории Украины действуют от 350 до 400 мошеннических кол-центров, и 40% их доходов используются на финансирование ВСУ.
Кузнецов подчеркнул, что с начала 2024 года ситуация с телефонным мошенничеством стала критической. Доля киберпреступности уже достигла 38% от общего числа преступлений.
Проведенное не так давно исследование «Национальный индекс тревожности» показало, что граждане больше всего опасаются стать жертвами терроризма и обмана со стороны телефонных мошенников. Это говорит о том, что телефонное мошенничество влияет не только на финансовое положение граждан, но и на их психическое здоровье.
Граждане поддаются уловкам телефонных мошенников лишь в одном случае из ста, что означает, что каждый день около 200 тысяч человек могут стать жертвами мошенничества. Преступники используют различные схемы, но чаще всего легенды направлены на запугивание: они утверждают, что человек может быть лишен средств.
Для совершения мошеннических звонков злоумышленники массово приобретают электронные сим-карты — eSIM. Это новый тренд, который дает возможность злоумышленникам осуществлять массовые звонки гражданам. Также мошенники используют специальные устройства — сим-боксы, позволяющие с помощью робота обзванивать сотни и тысячи номеров одновременно.
По словам Кузнецова, существует еще одна проблема: российское законодательство позволяет гражданам иностранных государств покупать сим-карты без паспорта, с использованием ID-карты. На них приобретаются сотни тысяч сим-карт по всей Российской Федерации. По оценкам Сбербанка, ежемесячно в России продается около миллиона сим-карт, используемых для обмана россиян. В Сбере считают, что нужно ввести запрет на оформление любых сим-карт по ID-картам. Продавать сим-карты надо только по паспорту — документу, подлинность которого можно установить, а данные зафиксировать.
Отмечается, что меры по борьбе с телефонным мошенничеством будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме. В дискуссиях примут участие эксперты из различных организаций, государственных структур, бизнеса и общественных организаций.