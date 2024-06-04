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Около 400 мошеннических кол-центров работают на Украине

Около 400 мошеннических кол-центров работают на Украине

4 июня 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
В Российской Федерации наблюдается усиление проблемы телефонного мошенничества: ежедневно граждане получают 20 миллионов звонков от преступников. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, такого масштаба атак ранее не наблюдалось.

По оценкам Сбербанка, за прошлый год мошенники похитили у жителей России более 250 миллиардов рублей, пишет iz.ru. Кузнецов отметил, что только на территории Украины действуют от 350 до 400 мошеннических кол-центров, и 40% их доходов используются на финансирование ВСУ.

Кузнецов подчеркнул, что с начала 2024 года ситуация с телефонным мошенничеством стала критической. Доля киберпреступности уже достигла 38% от общего числа преступлений.

Проведенное не так давно исследование «Национальный индекс тревожности» показало, что граждане больше всего опасаются стать жертвами терроризма и обмана со стороны телефонных мошенников. Это говорит о том, что телефонное мошенничество влияет не только на финансовое положение граждан, но и на их психическое здоровье.

Граждане поддаются уловкам телефонных мошенников лишь в одном случае из ста, что означает, что каждый день около 200 тысяч человек могут стать жертвами мошенничества. Преступники используют различные схемы, но чаще всего легенды направлены на запугивание: они утверждают, что человек может быть лишен средств.

Для совершения мошеннических звонков злоумышленники массово приобретают электронные сим-карты — eSIM. Это новый тренд, который дает возможность злоумышленникам осуществлять массовые звонки гражданам. Также мошенники используют специальные устройства — сим-боксы, позволяющие с помощью робота обзванивать сотни и тысячи номеров одновременно.

По словам Кузнецова, существует еще одна проблема: российское законодательство позволяет гражданам иностранных государств покупать сим-карты без паспорта, с использованием ID-карты. На них приобретаются сотни тысяч сим-карт по всей Российской Федерации. По оценкам Сбербанка, ежемесячно в России продается около миллиона сим-карт, используемых для обмана россиян. В Сбере считают, что нужно ввести запрет на оформление любых сим-карт по ID-картам. Продавать сим-карты надо только по паспорту — документу, подлинность которого можно установить, а данные зафиксировать.

Отмечается, что меры по борьбе с телефонным мошенничеством будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме. В дискуссиях примут участие эксперты из различных организаций, государственных структур, бизнеса и общественных организаций.

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