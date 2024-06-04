Не служивших в армии мигрантов из Тюмени отправили на СВО

О поиске мигрантов-уклонистов сообщает УМВД по Тюменской области. Всего во время последнего рейда полицейские нашли 97 мигрантов, получивших гражданство, но не прошедших военную службу. При этом 12 из них не встали на воинский учет, их для этого доставили в комиссариат.