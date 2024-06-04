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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Не служивших в армии мигрантов из Тюмени отправили на СВО

Не служивших в армии мигрантов из Тюмени отправили на СВО

4 июня 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени правоохранители продолжают отыскивать мигрантов, уклоняющихся от военной службы. Такие мероприятия происходят внезапно и направлены на то, чтобы привлечь всех уклонистов к военной службе.

О поиске мигрантов-уклонистов сообщает УМВД по Тюменской области. Всего во время последнего рейда полицейские нашли 97 мигрантов, получивших гражданство, но не прошедших военную службу. При этом 12 из них не встали на воинский учет, их для этого доставили в комиссариат.

11 из пойманных же вместо армии выбрали другой вариант — заключили контракт с Минобороны и скоро отправятся в зону СВО.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени растет напряженность между этническими русскими и кавказцами из ММА-подполья.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Мигранты#Новости тюмени#СВО
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