Не служивших в армии мигрантов из Тюмени отправили на СВО

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
О поиске мигрантов-уклонистов сообщает УМВД по Тюменской области. Всего во время последнего рейда полицейские нашли 97 мигрантов, получивших гражданство, но не прошедших военную службу. При этом 12 из них не встали на воинский учет, их для этого доставили в комиссариат.
11 из пойманных же вместо армии выбрали другой вариант — заключили контракт с Минобороны и скоро отправятся в зону СВО.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени растет напряженность между этническими русскими и кавказцами из ММА-подполья.