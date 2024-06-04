Нас ограбили! Студенты ТюмГУ пожаловались на резкое снижение стипендий

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
О снижении студенческих выплат рассказала одна из студенток ВУЗа порталу 72.ru. По ее словам, выплаты на ее факультете снизились на тысячу рублей, при этом руководство университета не спешило уведомлять студентов о том, что выплаты сократятся.
Вместо того, чтобы проиндексировать соответственно инфляции. Мало того, что у нас и так она была намного ниже, чем в ТИУ, теперь еще меньше сделали. — рассказала студентка.
При этом руководство ВУЗа также сообщило, что назначать размер стипендии они имеют право сами, независимо от индексации и уровня инфляции. Проблема же стала актуальной из-за того, что в университете внезапно оказалось слишком много учеников, претендующих на выплаты.
В начале этого года размер многих выплат был повышен — это позволили сделать количество студентов, получающих стипендии, и объем стипендиального фонда. Теперь, когда «отличников» и «хорошистов» стало больше, сохранить прежние размеры невозможно. Для равномерного распределения средств на последнем заседании Ученого совета утверждены новые размеры стипендии, которые студенты будут получать с мая по август, — добавили в беседе с порталом представители ТюмГУ.
Также руководство ВУЗа отметило, что выплаты скорректируют и проиндексируют уже после лета.
Ранее сообщалось о том, что правительство тюмени выплатили миллионы рублей пострадавшим от паводка.