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Published Сегодня, 15:40

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Банк ДОМ. РФ повысил ставки по вкладу «Мой ДОМ» до 18,3%

Банк ДОМ. РФ повысил ставки по вкладу «Мой ДОМ» до 18,3%

4 июня 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney
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Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой ДОМ» на всех сроках размещения. Максимальная процентная ставка доступна при открытии депозита на 6 месяцев — 18,3%.

Доходность при размещении от 1 млн рублей составит:

  • 3 месяца — 17,2% (+1 п. п.);
  • 6 месяцев — 18,3% (+1,8 п. п.);
  • 1 год — 17,5% (+1,2 п. п.);
  • 1,5 года — 14% (+0,5 п.п);
  • 2 года — 14% (+0,5 п. п.);
  • 3 года — 14,5% (+0,3 п. п.).

«С начала текущего года портфель срочных депозитов Банка ДОМ.РФ увеличился более чем в полтора раза. Это связано с сохранением ориентации на сберегательную модель клиентского поведения и высокой доходностью вкладов. Мы внимательно следим за конъюнктурой рынка и оперативно корректируем параметры продуктов для того, чтобы наши предложения оставались наиболее привлекательными для клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В Банке ДОМ.РФ клиенты сами устанавливают подходящие параметры размещения, исходя из своих потребностей. Размер ставки зависит от возможности пополнения и снятия денежных средств, а также периодичности выплаты процентов.

Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). В мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления вкладами, включающий открытие вкладов, пополнение, а также снятие средств.

Ознакомиться с условиями оформления и подать заявку можно на сайте банка по ссылке.

*Максимальные ставки на всех сроках размещения доступны при открытии вклада без опции пополнения и снятия с выплатой процентов в конце срока.
АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года, выдана Центральным банком Российской Федерации

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