Банк ДОМ. РФ повысил ставки по вкладу «Мой ДОМ» до 18,3%

«С начала текущего года портфель срочных депозитов Банка ДОМ.РФ увеличился более чем в полтора раза. Это связано с сохранением ориентации на сберегательную модель клиентского поведения и высокой доходностью вкладов. Мы внимательно следим за конъюнктурой рынка и оперативно корректируем параметры продуктов для того, чтобы наши предложения оставались наиболее привлекательными для клиентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.