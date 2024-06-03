В тюменской частной больнице беспомощный пациент 4 часа пролежал на полу

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Видеозапись, как беспомощный человек лежит на полу распространилась в социальных сетях накануне. Автор видео утверждает, что медицинский персонал не спешил на помощь. Помощь пациенту оказали лишь после прибытия родственников. Инцидент произошел в МСЧ «Нефтяник».
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка. В настоящее время следователям СК России предстоит опросить пациентов, руководство и работников медицинского учреждения», — говорится в сообщении СК.
В «Нефтянике» журналисту «Нашего города» ситуацию комментировать отказались. В СК пообещали после изучения обстоятельств дать правовую оценку действиям руководства учреждения.
Ранее наше издание сообщало, что пассажирский автобус попал в ДТП на тюменской трассе.