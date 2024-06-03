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Updated Сегодня, 13:32

В тюменской частной больнице беспомощный пациент 4 часа пролежал на полу

В тюменской частной больнице беспомощный пациент 4 часа пролежал на полу

3 июня 2024, 13:30
Фото: 1MI
Следственное управление СК по Тюменской области проводит проверку из-за сообщений, согласно которым пациент одной из клиник лежал на полу в палате на протяжении четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Видеозапись, как беспомощный человек лежит на полу распространилась в социальных сетях накануне. Автор видео утверждает, что медицинский персонал не спешил на помощь. Помощь пациенту оказали лишь после прибытия родственников. Инцидент произошел в МСЧ «Нефтяник».

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка. В настоящее время следователям СК России предстоит опросить пациентов, руководство и работников медицинского учреждения», — говорится в сообщении СК.
Видео: телеграмм-канал «Тюмень с огоньком»

В «Нефтянике» журналисту «Нашего города» ситуацию комментировать отказались. В СК пообещали после изучения обстоятельств дать правовую оценку действиям руководства учреждения.

Ранее наше издание сообщало, что пассажирский автобус попал в ДТП на тюменской трассе.

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