В тюменской частной больнице беспомощный пациент 4 часа пролежал на полу

Видеозапись, как беспомощный человек лежит на полу распространилась в социальных сетях накануне. Автор видео утверждает, что медицинский персонал не спешил на помощь. Помощь пациенту оказали лишь после прибытия родственников. Инцидент произошел в МСЧ «Нефтяник».