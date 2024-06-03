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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Тюменские мигранты начали работать за еду

Тюменские мигранты начали работать за еду

3 июня 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты в Тюмени стали предлагать свои услуги с оплатой заеду. Ситуация развернулась в одном из пригородных районов Тюмени.
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Полиция

Как сообщает ura.ru со ссылкой на собственные источники, группы иностранных граждан были замечены в разных районах СНТ. Их наибольшее скопление — вблизи Березняковского.

«Группы мигрантов были замечены на территории дачных поселков, которые находятся рядом с микрорайоном Березняки. Ходят по домам, предлагают помощь по хозяйству. В качестве оплаты за свою работу готовы принять продукты питания», — пишет издание.

Иностранцы за такую оплату готовы вскапывать огород, выносить мусор, и выполнять другую работу.

В УМВД России по Тюменской области ситуацию пока не комментировали.

Ранее «Наш город» писал, стоит ли тюменцам бояться бойцов из ММА-подполья.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Полиция
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