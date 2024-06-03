Тюменские мигранты начали работать за еду

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как сообщает ura.ru со ссылкой на собственные источники, группы иностранных граждан были замечены в разных районах СНТ. Их наибольшее скопление — вблизи Березняковского.
«Группы мигрантов были замечены на территории дачных поселков, которые находятся рядом с микрорайоном Березняки. Ходят по домам, предлагают помощь по хозяйству. В качестве оплаты за свою работу готовы принять продукты питания», — пишет издание.
Иностранцы за такую оплату готовы вскапывать огород, выносить мусор, и выполнять другую работу.
В УМВД России по Тюменской области ситуацию пока не комментировали.
Ранее «Наш город» писал, стоит ли тюменцам бояться бойцов из ММА-подполья.