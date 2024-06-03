Тобольск и Москву соединит четырехполосная магистраль через Тюмень

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Сейчас идёт работа на последнем участке трассы Москва-Казань-Екатеринбург, он активно достраивается. Планируется, что к концу года трасса начнет работу.
«Планируется расширение трассы до четырех полос на участке Екатеринбург-Тюмень. В планах завершить эту работу в 2026 году, а участок Тюмень-Тобольск — до 2028 года», — заявил Якушев.
Кроме того, участки федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск». Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе в ДТП попал пассажирский автобус.