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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Тобольск и Москву соединит четырехполосная магистраль через Тюмень

Тобольск и Москву соединит четырехполосная магистраль через Тюмень

3 июня 2024, 13:07
Фото: 1MI
Федеральная четерехполосная трасса от Москвы до Тобольска станет доступна водителям к 2028 году. Об этом сообщил полномоченный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Сейчас идёт работа на последнем участке трассы Москва-Казань-Екатеринбург, он активно достраивается. Планируется, что к концу года трасса начнет работу.

«Планируется расширение трассы до четырех полос на участке Екатеринбург-Тюмень. В планах завершить эту работу в 2026 году, а участок Тюмень-Тобольск — до 2028 года», — заявил Якушев.

Кроме того, участки федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск». Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе в ДТП попал пассажирский автобус.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Ремонт дорог
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