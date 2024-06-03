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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Скульптор «оживил» соболей с тюменского герба и отправил их в столовую

Скульптор «оживил» соболей с тюменского герба и отправил их в столовую

3 июня 2024, 12:06
Фото: Администрация Тюмени
Тюменский скульптор Станислав Черновасиленко создал из металла соболей с герба Тюмени. Их разметили в одной из столовых столовых в областной столице.

Станислав в разговоре с журналистами отметил, что ему всегда нравилось изготавливать экзотических животных из металла. У него в этом в этом большой опыт.

«Мне нравилось варить экзотических животных: крокодилов, ящериц, хамелеонов, мифических драконов из „Игры престолов“. Доделал своего льва в натуральную величину. В процессе коллекция биомеханических рыб. И тут меня попросили оформить одну из тюменских столовых. Заказчику нужны были скульптуры животных», — цитирует Станислава Вслух.ру.

Тюменец отметил, что скульптуры соболей еще никто не делал. Он произвел уже шестерых зверей с тюменского герба.

Животных мастер создает из нержавеющей стали по собственной технологии, делая каркас из проволоки и формируя образы с помощью наплавляемых сварных швов. Поверхность еще покрывает терморосписью, благодаря которой металл приобретает насыщенный цвет с темным отливом.

Ранее «Наш город» сообщал, что у работников нескольких сфер региона упал доход.

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#Егор Тимофеев#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени
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