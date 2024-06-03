Скульптор «оживил» соболей с тюменского герба и отправил их в столовую

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Станислав в разговоре с журналистами отметил, что ему всегда нравилось изготавливать экзотических животных из металла. У него в этом в этом большой опыт.
«Мне нравилось варить экзотических животных: крокодилов, ящериц, хамелеонов, мифических драконов из „Игры престолов“. Доделал своего льва в натуральную величину. В процессе коллекция биомеханических рыб. И тут меня попросили оформить одну из тюменских столовых. Заказчику нужны были скульптуры животных», — цитирует Станислава Вслух.ру.
Тюменец отметил, что скульптуры соболей еще никто не делал. Он произвел уже шестерых зверей с тюменского герба.
Животных мастер создает из нержавеющей стали по собственной технологии, делая каркас из проволоки и формируя образы с помощью наплавляемых сварных швов. Поверхность еще покрывает терморосписью, благодаря которой металл приобретает насыщенный цвет с темным отливом.
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