Сколько денег остается в месяц после всех трат у тюменских семей?

Рейтинг рассчитывался исходя из потенциально возможного остатка денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Согласно исследованию, в тюменских семьях потенциально возможный остаток составляет 64 тысячи рублей.