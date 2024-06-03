Сколько денег остается в месяц после всех трат у тюменских семей?

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Рейтинг рассчитывался исходя из потенциально возможного остатка денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Согласно исследованию, в тюменских семьях потенциально возможный остаток составляет 64 тысячи рублей.
Для сравнения, на Ямале данный показатель составляет более 14й тысячу рублей, в Москве — 102 тысячи, в Югре — 93,5 тысячи рублей. На четвертом месте рейтинга располагается Сахалинская область — там остаток составляет 89 тысяч рублей. Замыкает лидирующую пятерку Санкт-Петербург, где в семьях потенциально возможный денежный остаток раннем 87 тысячам рублей.
Аутсайдерами рейтинга являются Чеченская Республика (4,7 тысячи рублей), Республика Ингушетия (2,6 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика — там в семьях не остается ничего. Более того, им приходится залезать в долги в размере 1,7 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 13% вырос «индекс пиццы» с начала этого года. Рост обусловлен увеличением цен на основные продукты для приготовления данного блюда.