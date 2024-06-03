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Роспотребнадзор назвал самые вшивые районы Тюменской области

Роспотребнадзор назвал самые вшивые районы Тюменской области

3 июня 2024, 06:47
Фото: 1MI
За последний год уровень заболеваемости педикулезом в регионе возросла в 1,5 раза — показатель составил 25,4 на 100 тысяч населения против 16,78 в 2022 году.

По данным ведомства, большая часть заболевших, 72,4%, жители городов. При этом самыми неблагоприятными районами в области являются Ялуторовский, Тобольский. Вагайский, Абатский, Исетский, Омутинский, Ишимский районы, Ишим и Тюмень. Показатель заболеваемости в этих муниципалитетах варьируется от 60,4 (Тобольский район) до 28,4 (Тюмень) случаев на 100 тысяч населения.

Чаще вшей подхватывают дети до 14 лет — показатель пораженности составлял в 2023 году 89,4%.

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Также в минувшем году в Тюменской области выросло число случаев заболевания чесоткой — на 12,4%. Большая часть заболевших — жители сел 67,3%. Наибольшее число случаев заболевания чесоткой в минувшем году было выявлено Заводоуковском районе — 8,7 на 100 тысяч населения; Уватском районе — 62,6 на 100 тысяч населения; Ялуторовском районе — 5,0; Ярковском районе — 8,8 на 100 тысяч населения; Ишиме — 4,7 на 100 тысяч населения; Тобольске — 5,9 на 100 тысяч населения.

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