Роспотребнадзор назвал самые вшивые районы Тюменской области

Также в минувшем году в Тюменской области выросло число случаев заболевания чесоткой — на 12,4%. Большая часть заболевших — жители сел 67,3%. Наибольшее число случаев заболевания чесоткой в минувшем году было выявлено Заводоуковском районе — 8,7 на 100 тысяч населения; Уватском районе — 62,6 на 100 тысяч населения; Ялуторовском районе — 5,0; Ярковском районе — 8,8 на 100 тысяч населения; Ишиме — 4,7 на 100 тысяч населения; Тобольске — 5,9 на 100 тысяч населения.