Рабочий погиб на тюменском заводе

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
В ведомстве отметили, что в настоящее время по факту произошедшего проводит расследование комиссия, выясняются все обстоятельства.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого на Винзилинском заводе керамзитового гравия одного из рабочих предприятия затянуло под транспортерную ленту. Причиной ЧП стало отсутствие контроля за безопасным производством работ.
К счастью, мужчина остался жив, но получил серьезные травмы. По факту произошедшего тогда завод привлекли к административной ответственности за нарушения трудового законодательства.