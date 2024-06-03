Рабочий погиб на тюменском заводе

В Тюменской области на заводе керамзитового гравия погиб рабочий

Трагедия произошла 1 июня на Винзилинском заводе керамзитового гравия. Об этом рассказали в государственной инспекции труда по Тюменской области. О причинах произошедшего несчастного случая на производстве не сообщается.