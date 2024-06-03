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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Тюменской области на заводе керамзитового гравия погиб рабочий

Рабочий погиб на тюменском заводе

3 июня 2024, 07:44
Фото: 1MI

В Тюменской области на заводе керамзитового гравия погиб рабочий

Трагедия произошла 1 июня на Винзилинском заводе керамзитового гравия. Об этом рассказали в государственной инспекции труда по Тюменской области. О причинах произошедшего несчастного случая на производстве не сообщается.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по факту произошедшего проводит расследование комиссия, выясняются все обстоятельства.

Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого на Винзилинском заводе керамзитового гравия одного из рабочих предприятия затянуло под транспортерную ленту. Причиной ЧП стало отсутствие контроля за безопасным производством работ.

К счастью, мужчина остался жив, но получил серьезные травмы. По факту произошедшего тогда завод привлекли к административной ответственности за нарушения трудового законодательства.

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