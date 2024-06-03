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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Перед жарой в Тюмени стремительно мелеет Тура и дорожают кондиционеры

Перед жарой в Тюмени стремительно мелеет Тура и дорожают кондиционеры

3 июня 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney
Дайджест событий в Тюменской области за 3 июня
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Стремительное обмеление Туры

Пиковым для Туры в этом году был показатель в 512 сантиметров, зафиксированный 20 мая. Сейчас уровень воды упал до 374 сантиметров при норме примерно в 500 сантиметров. Сейчас река с каждым днем теряет почти по 20 сантиметров.

Однако в прошлом году, когда обмеление Туры достигло рекордных показателей, ситуация развивалась иным образом — в период весеннего половодья река едва поднялась до 189 сантиметров, а уже ко 2 июня уровень воды ушел в отрицательную часть шкалы и на 3 июня составлял -16 сантиметров.

Секреты Китая и Казахстана? Тюменская Тура начала стремительно мелеть
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Тюменские дети-животные

Орден детей-животных, квадроберов, организовал в Тюмени неизвестный мужчина под псевдонимом «Атлас». Участники ордена носят хвосты и ошейники и отличаются агрессивным поведением.

По данным источников, в числе участников, а их более 120, преимущественно несовершеннолетние — юные тюменцы в возрасте до 12 лет. Они обмениваются фотографиями хвостов и ошейников, а также делятся способами «как их приручить». В УМВД ситуацию пока никак не комментировали ситуацию.

Носят ошейники и хвосты: в Тюмени неизвестный создал орден детей-животных
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Китайские кондиционеры стали стоить, как итальянские

С начала года цены на сплит-системы в Тюмени выросли на 10-15%, сейчас ее средняя стоимость составляет около 30 тысяч рублей, причем собран он будет в Китае. Хотя пару лет назад за такую цену можно было купить кондиционер европейского производства. Наблюдается также высокий спрос на услуги монтажников оборудования.

Прогнозируется, что к середине июня работа монтажников будет расписана уже и на следующий месяц. Однако в Тюмени есть и предложения частных специалистов с Avito, которые могут найти окошко в текущем месяце. Однако средняя цена за услугу у них такая же, как и у монтажников компаний — 13-18 тысяч рублей.

Из Китая по цене Италии. Как перед жарой изменились цены на кондиционеры в Тюмени
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Комары атакуют Тюмень

На территории региона, в том числе и в областной столице, все больше жалоб поступает на нашествия комаров и мошек, которые будто по щелчку пальцев заполонили территории. Тюменцы сообщают, что от кровососов не спасают привычные средства, а следы от укусов становятся более масштабными.

Доктор биологических наук Валентина Тузова объясняет обилие насекомых паводками в регионе и сезонностью, так как конец мая-начало июня считается пиком активности мошек.

Нашествие кровососов! Комары и мошки атакуют Тюменскую область после паводков
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Мигранты работают за еду

Мигранты в Тюмени стали предлагать свои услуги с оплатой заеду. Ситуация развернулась в одном из пригородных районов Тюмени.

Группы иностранных граждан были замечены в разных районах СНТ. Их наибольшее скопление — вблизи Березняковского. Иностранцы за такую оплату готовы вскапывать огород, выносить мусор, и выполнять другую работу.

Тюменские мигранты начали работать за еду
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