Перед жарой в Тюмени стремительно мелеет Тура и дорожают кондиционеры

Прогнозируется, что к середине июня работа монтажников будет расписана уже и на следующий месяц. Однако в Тюмени есть и предложения частных специалистов с Avito, которые могут найти окошко в текущем месяце. Однако средняя цена за услугу у них такая же, как и у монтажников компаний — 13-18 тысяч рублей.