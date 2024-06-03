Пассажирский автобус попал в ДТП на тюменской «трассе смерти». Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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На 128-м километре автодороги столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Ярково — Бачелино без пассажиров, и внедорожник Haval. От удара автобус перевернуло на бок через разделительное ограждение.
По предварительным данным, водитель иномарки, житель Тарко-Сале (ЯНАО) нарушил правила дистанции. В результате аварии серьезные травмы позвоночника получил 51-летний водитель автобуса, он госпитализирован.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что за минувшие выходные в ДТП в Тюменской области погибли двое мотоциклистов. Смертельные аварии произошли в Ярковском и Викуловском районах.