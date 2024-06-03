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В Тюмени за 97,5 миллионов рублей продают этаж в БЦ «Нобель»

Этаж в одном из тюменских бизнес-центров продают за 97 млн рублей

3 июня 2024, 08:11
Фото: Авито

В Тюмени за 97,5 миллионов рублей продают этаж в БЦ «Нобель»

В Тюмени на продажу выставили третий этаж офисного центра «Нобель» на улице Пермякова. В опубликованном объявлении указано, что площадь этажа составляет 1,3 тысячи квадратных метров, стоимость 75 тысяч рублей за «квадрат» или 97,5 миллиона в целом.

В объявлении также отмечено, что в настоящее время этаж заполнен арендаторами на 100%.

«Бизнес-центр „Нобель“ расположен на двух крупнейших транспортных магистралях города — улице Пермякова и 50 лет Октября. Высокий автомобильный и пешеходный трафик. Круглосуточная охрана здания, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, служба ресепшен. Имеется автономная система энергоснабжения, бесперебойно функционирующий пассажирский лифт, эффективная система вентиляции и кондиционирования, 7 провайдеров Интернет и телефонной связи», — сказано в объявлении.
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти не смогли продать рынок «Центральный». Аукцион состоялся на минувшей неделе, было подано на участие две заявки. Однако в ходе торгов участники не сделали ни одного предложения о начальной цене имущества.

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