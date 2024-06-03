Этаж в одном из тюменских бизнес-центров продают за 97 млн рублей

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В объявлении также отмечено, что в настоящее время этаж заполнен арендаторами на 100%.
«Бизнес-центр „Нобель“ расположен на двух крупнейших транспортных магистралях города — улице Пермякова и 50 лет Октября. Высокий автомобильный и пешеходный трафик. Круглосуточная охрана здания, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, служба ресепшен. Имеется автономная система энергоснабжения, бесперебойно функционирующий пассажирский лифт, эффективная система вентиляции и кондиционирования, 7 провайдеров Интернет и телефонной связи», — сказано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти не смогли продать рынок «Центральный». Аукцион состоялся на минувшей неделе, было подано на участие две заявки. Однако в ходе торгов участники не сделали ни одного предложения о начальной цене имущества.