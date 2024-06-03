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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В Тюмени продукты для приготовления пиццы подорожали на 13%

Дорожает все: «индекс пиццы» вырос в Тюмени с начала года на 13%

3 июня 2024, 04:53
Фото: 1MI

В Тюмени продукты для приготовления пиццы подорожали на 13%

В Тюмени с начала года на 10,7-12,9% подорожал «индекс пиццы». Иными словами именно на столько выросли цены на продукты, необходимые для приготовления национального итальянского блюда.

В большей степени подорожание коснулось таких видов пиццы, как «Маргарита», «Пепперони» и «Тропикана». Об этом сообщил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По его словам, с начала этого года оливковое масло выросло в цене на 24,5%, куриное филе — на 22,73%, сыр моцарелла подорожал на 10,5%, сырокопченая колбаса — на 8%, томатный соус — на 7,9%.

В тюменских магазинах, к примеру, литр оливкового масла стоит в среднем 1 тысячу — 1,7 тысячи рублей, килограмм куриного филе — 400-500 рублей, сыр моцарелла — 700-1 тысячу рублей, килограмм сырокопченой колбасы — более 1 тысячи рублей.

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Таким образом, приготовление «Маргариты» в этом году обходится в 276,2 рубля, тогда как в 2023 году индекс составлял 244,6 рубля. Стоимость пиццы «Пепперони» составляет 357,3 рубля. в 2023 — 322,7 рубля), «Тропиканы» — 367,2 рубля (в 2023 — 325,5 рубля).

Тюменские рестораторы отмечают, что пока сдерживают цены на пиццу на уровне 2023 года. Но в перспективе не исключают, что стоимость итальянского блюда будет повышена, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали за год консервированные и сушеные фрукты. В среднем цена увеличилась на 30%.

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