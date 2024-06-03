Атака кровососов! Тюменскую область терроризируют насекомые

Тузова добавила, что мошки и комары достаточно быстро адаптируются к репеллентам, которые обычно используют горожане, а потому они и могут казаться неэффективными. А след от укуса мошки всегда больше, чем от укуса комара, большие размеры он может обретать, в частности, при наличии аллергии.