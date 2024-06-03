Атака кровососов! Тюменскую область терроризируют насекомые

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Жители Тюмени сообщают, что город заполонили насекомые. Преимущественно горожане жалуются на мошек, которые только на набережной кружат тысячами.
«Гулять просто невозможно! Всюду мошка, особенно вечером! Еще и укусы огромные остаются и спреи не помогают. Это кошмар какой-то», — рассказывает тюменка.
Доктор биологических наук Валентина Тузова объясняет обилие насекомых паводками в регионе и сезонностью, так как конец мая-начало июня считается пиком активности мошек.
«На фоне паводков насекомые размножались активнее, им для этого необходима движущаяся воды. В тюменской Туре в этом году объем воды больше, а потому и насекомых больше. Однако мошка за раз откладывает порядка 200-300 яиц, так что явление это закономерное», — объясняет эксперт.
Тузова добавила, что мошки и комары достаточно быстро адаптируются к репеллентам, которые обычно используют горожане, а потому они и могут казаться неэффективными. А след от укуса мошки всегда больше, чем от укуса комара, большие размеры он может обретать, в частности, при наличии аллергии.
Также эксперт напомнила, что мошки могут быть переносчиками различных заболеваний, поэтому важно защищать кожу от их укусов. Для чего хорошо подойдут сильно пахнущие аромамасла, в их числе мята, апельсин и лимон. Также поможет смесь ванилина и детского крема. Практика показывает, что эти средства работают уже десятки лет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на этой неделе ожидается жаркая погода и дожди. Эти условия благоприятны для кровососущих насекомых.