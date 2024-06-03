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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Тюменскую область терроризируют насекомые

Атака кровососов! Тюменскую область терроризируют насекомые

3 июня 2024, 09:02
Фото: 1MI

Тюменскую область терроризируют насекомые

На территории региона, в том числе и в областной столице, все больше жалоб поступает на нашествия комаров и мошек, которые будто по щелчку пальцев заполонили территории. Тюменцы сообщают, что от кровососов не спасают привычные средства, а следы от укусов становятся более масштабными.

Жители Тюмени сообщают, что город заполонили насекомые. Преимущественно горожане жалуются на мошек, которые только на набережной кружат тысячами.

«Гулять просто невозможно! Всюду мошка, особенно вечером! Еще и укусы огромные остаются и спреи не помогают. Это кошмар какой-то», — рассказывает тюменка.

Доктор биологических наук Валентина Тузова объясняет обилие насекомых паводками в регионе и сезонностью, так как конец мая-начало июня считается пиком активности мошек.

«На фоне паводков насекомые размножались активнее, им для этого необходима движущаяся воды. В тюменской Туре в этом году объем воды больше, а потому и насекомых больше. Однако мошка за раз откладывает порядка 200-300 яиц, так что явление это закономерное», — объясняет эксперт.

Тузова добавила, что мошки и комары достаточно быстро адаптируются к репеллентам, которые обычно используют горожане, а потому они и могут казаться неэффективными. А след от укуса мошки всегда больше, чем от укуса комара, большие размеры он может обретать, в частности, при наличии аллергии.

Также эксперт напомнила, что мошки могут быть переносчиками различных заболеваний, поэтому важно защищать кожу от их укусов. Для чего хорошо подойдут сильно пахнущие аромамасла, в их числе мята, апельсин и лимон. Также поможет смесь ванилина и детского крема. Практика показывает, что эти средства работают уже десятки лет.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на этой неделе ожидается жаркая погода и дожди. Эти условия благоприятны для кровососущих насекомых.

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