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Published Сегодня, 14:03

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Updated Сегодня, 14:03

«Слив» топ-менеджера РЖД Геворкяна: кто заказчик

«Слив» топ-менеджера РЖД Геворкяна: кто заказчик

2 июня 2024, 14:03
Фото: 1MI
Новость о задержании Георгия Геворкяна, главы Дирекции железнодорожных вокзалов, топ-менеджера РЖД, облетела телеграм-каналы.

Вскоре выяснилось, что на самом деле задержали вовсе не его, а заместителя Давида Нониашвили, который занимает пост начальника службы технической политики Дирекции железнодорожных вокзалов. Ему инкриминируют получение взятки от ООО «Бросок» — Нониашвили предложили 17 млн рублей за «беспрепятственное подписание актов приема-сдачи и за ускорение оплаты». Об этом пишут «Новые Известия».

Инцидент произошел 30 мая 2024 года, тогда же в отношении Нониашвили возбудили уголовное дело, в связи с чем в РЖД, по месту работы подозреваемого, прошли обыски. Допросили и Георгия Геворкяна, но исключительно как руководителя подозреваемого.

Увы, средства массовой информации предпочли не разбираться в сути вопроса, не проверив факты, они решили как можно скорее выпустить новость о том, что арестован именно Геворкян. Можно предположить, что речь идет о попытке «слива» топ-менеджера — кто-то явно хочет подтолкнуть РЖД к принятию решения об увольнении одного из наиболее эффективных работников компании на фоне хайпа в СМИ.

Георгий Геворкян начал работать в должности в 2019 году, после того как в отставку ушел Виталий Вотолевский, предыдущий куратор вокзалов. Геворкян сразу же приступил к активной работе и проявил себя как инициативный руководитель. В частности, близкие к РЖД источники характеризуют его как топ-менеджера, умеющего генерировать и принимать решения, заставлять работать и мотивировать к движению вперед.

После вступления Геворкяна в должность вокзалы РЖД начали кардинально меняться. Большая часть зданий была модернизирована и отремонтирована, реализуется безбарьерная среда, а инфраструктура транспортных узлов активно адаптируется под нужды маломобильных групп населения.

В конце 2019 года начали обновлять залы ожидания в зданиях вокзалов — в частности, в них появились современные сидения, оснащенные зарядками для телефонов. Во многих вокзалах открылись автоматические камеры хранения нового образца с безлюдной технологией обслуживания. Стоит отметить, что эта сфера до 2019 года находилась в «черной зоне».

На вокзалах РЖД все туалеты стали бесплатными, тогда как раньше за пользование санитарными комнатами нужно было платить минимум 10 рублей. Эту сферу контролировала местная «мафия».

К изменениям, инициаторам которых стал Геворкян, очевидно, были готовы не все. После нововведений «кормушка» для многих закрылась, и за прошедшие неполные пять лет с вокзалов исчезли так называемые «лишние руки», были перекрыты «черные схемы». Многие остались этим недовольны и предпочли бы другого руководителя — с которым, в отличие от Геворкяна, можно было бы договориться.

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