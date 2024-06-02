«Слив» топ-менеджера РЖД Геворкяна: кто заказчик

К изменениям, инициаторам которых стал Геворкян, очевидно, были готовы не все. После нововведений «кормушка» для многих закрылась, и за прошедшие неполные пять лет с вокзалов исчезли так называемые «лишние руки», были перекрыты «черные схемы». Многие остались этим недовольны и предпочли бы другого руководителя — с которым, в отличие от Геворкяна, можно было бы договориться.