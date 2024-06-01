Власти заберут дом в центре Тюмени ради реновации

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
«Изъять для государственных нужд Тюменской области в целях комплексного развитий территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького земельный участок и расположенное на нем недвижимое имущество. Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, осуществляется в целях расселения аварийного жилого фонда, комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени», — указано в документе, опубликованном на сайте администрации города.
На месте изъятых земель и домов построят игровые и вспомогательные площадки дошкольных образовательных организаций. Жилая застройка не предусмотрена. Работы проведет СЗ «Талан-Регион-27».
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени ради КРТ изымут земельные участки в районе в квадрате улиц Комбинатская — Полярная — Полевая. В перспективе там возведут новый жилой комплекс.