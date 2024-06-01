Власти заберут дом в центре Тюмени ради реновации

Власти Тюмени заберут дом в центре города ради реновации

Тюменские власти заберут у тюменцев земельный участок и дом в центре города — в районе ТРЦ «Вояж». Речь идет об изъятии участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества по адресу Максима Горького, 12а.