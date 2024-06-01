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Власти Тюмени заберут дом в центре города ради реновации

Власти заберут дом в центре Тюмени ради реновации

1 июня 2024, 04:52
Фото: 1MI

Власти Тюмени заберут дом в центре города ради реновации

Тюменские власти заберут у тюменцев земельный участок и дом в центре города — в районе ТРЦ «Вояж». Речь идет об изъятии участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества по адресу Максима Горького, 12а.
«Изъять для государственных нужд Тюменской области в целях комплексного развитий территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького земельный участок и расположенное на нем недвижимое имущество. Выявление лиц, земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъятию, осуществляется в целях расселения аварийного жилого фонда, комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в районе улиц Кемеровская — Саратовская — Рылеева — Тюменская, улицы Новопортовская, улицы Мориса Тореза города Тюмени», — указано в документе, опубликованном на сайте администрации города.

На месте изъятых земель и домов построят игровые и вспомогательные площадки дошкольных образовательных организаций. Жилая застройка не предусмотрена. Работы проведет СЗ «Талан-Регион-27».

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюмени ради КРТ изымут земельные участки в районе в квадрате улиц Комбинатская — Полярная — Полевая. В перспективе там возведут новый жилой комплекс.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#КРТ
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