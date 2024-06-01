У детей отобрали питьевую воду на экзамене в тюменской школе

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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«Первый экзамен был 27 мая, второй — 30-го. Вчера эта ситуация с водой произошла в Московском поселке. Такое же, я знаю, было еще в гимназии №1 и лицее №94. Об этом мне рассказала дочь, которая в шоке, что у нее отобрали воду», — сообщила 72.RU Анна, мама девятиклассницы.
По словам женщины, в департаменте образования города ей объяснили, что воду на экзамены дети могут брать с собой, но в бутылках без этикеток. В аудиториях, где проводят ОГЭ, родительнице сообщили, что жидкость запрещено приносить на экзамены в целях безопасности –дети случайно могут пролить ее на экзаменационные бланки и тогда они будут испорчены. А распечатать новые довольно проблематично, пишет 72.RU.
Отметим, девятиклассникам предстоит сдать еще два экзамена — 3 и 6 июня. Продолжительность каждого из них составит четыре часа.
Ранее «Наш Город» писал, что выпускники девятых классов Тюмени пожаловались главе «Лиги безопасного Интернета» Екатерине Мизулиной на плохую организацию ОГЭ. По словам школьников, из-за технических проблем они не смогли вовремя приступить к практической части экзамена.