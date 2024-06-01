У детей отобрали питьевую воду на экзамене в тюменской школе

По словам женщины, в департаменте образования города ей объяснили, что воду на экзамены дети могут брать с собой, но в бутылках без этикеток. В аудиториях, где проводят ОГЭ, родительнице сообщили, что жидкость запрещено приносить на экзамены в целях безопасности –дети случайно могут пролить ее на экзаменационные бланки и тогда они будут испорчены. А распечатать новые довольно проблематично, пишет 72.RU.