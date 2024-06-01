Депутаты думы Тюмени примут отставку Руслана Кухарука

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Руслан Кухарук, ранее занимавший должность главы администрации Тюмени, 30 мая был назначен на должность врио губернатора ХМАО-Югры. Наталья Комарова ушла в отставку.
В настоящее время обязанности мэра Тюмени исполняет экс-начальник городской полиции, заместитель главы администрации Петр Вагин. На этом посту он будет находиться до того момента, пока депутаты гордумы не выберет временно исполняющего обязанности главы.
«После того, как будет назначен временно исполняющие полномочия, объявят конкурс и начнется подготовка к выборам главы администрации Тюмени», — сообщили в мэрии.
Согласно ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» и закону субъекта Российской Федерации, регулирующему вопросы прохождения муниципальной службы», кандидат должен быть не моложе 21 года, иметь гражданство РФ, не иметь ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Тюменские эксперты называют главными претендентами на пост главы администрации города действующего (и недавно избранного) мэра Тобольска Максима Афанасьева, руководителя Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, замглавы администрации Тюмени Петра Вагина, а также председателя Тюменской городской Думы Светлану Иванову.
Ранее «Наш Город» писал об итогах 6-летней работы Руслана Кухарука в должности главы администрации Тюмени. О том, что было сделано в областной столице за этот срок можно узнать здесь.