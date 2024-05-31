В первом цифровом микрорайоне Тюмени стартовали продажи сразу в двух домах

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Уже ставший популярным ЖК «Домашний» ударными темпами развивается в районе Плеханово в Тюмени. Крупнейший застройщик областной столицы ГК
«Страна Девелопмент» совсем недавно объявил о начале продаж квартир в «Экологичном» и «Креативном» — 16-м и 17-м домах первого цифрового микрорайона.
«Экологичный» в трех секциях вместит 341 квартиру общей жилой площадью более 9 тысяч квадратных метров. Второй дом — «Креативный» — рассчитан на 436 квартир, соответственно, и жилых квадратов здесь больше — почти 12 тысяч. Оба дома будут сданы в IV квартале 2026 года: отличный вариант для тех, кто умеет планировать и знает, что на старте цена выгоднее.
Это не просто жилье, это философия здорового образа жизни. Вокруг него расположены продуманные зеленые зоны. В строительстве использованы экологичные материалы и энергоэффективные решения. Такой подход делает дом идеальным выбором для тех, кто ценит здоровье и комфорт. Здесь представлены студии и 1-комнатные квартиры, а также 2-, 3- и 4-комнатные лоты в классическом и евроформате. Также есть квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и террасами.
Двор дома «Экологичный» превращается в большой вольер для птиц. Арки-навесы и игровое оборудование по форме напоминают собой авиарий. Во дворе предусмотрены кормушки для пернатых и полигональные фигуры. Особенность объекта в том, что, если окна квартиры выходят во двор, то открывается прекрасный вид и на бульвар Традиций — пешеходную зону для резидентов комплекса и их гостей. Из окон некоторых квартир дома можно будет увидеть новую школу № 95.
Это место, где каждый квадратный метр пропитан инновациями и творчеством. Двор, оформленный в виде спальни, отражает концепцию дома как пространства для отдыха и вдохновения. Качели-подушки, скамейки, напоминающие мягкость настоящих подушек, а оборудование в форме изголовья кровати создают атмосферу тепла и уюта, превращая привычное пространство двора в место для релаксации и нестандартного времяпрепровождения.
Самой примечательной частью двора станут освещение и навесы в виде подушек, которые будут сделаны по индивидуальному проекту специально для ЖК «Домашний». Покупателям представлен широкий выбор квартир: от студий до 4-комнатных квартир в классическом и евроформате с мастер-спальнями, гардеробными и террасами.
У каждого дома будет свой закрытый двор с детскими площадками, разделенными по возрастам. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса, где откроются аптеки, сервисы услуг, кафе, образовательные центры.
Особенности жилого квартала «Домашний»:
ЖК «Домашний» расположен в районе Плеханово на Московском тракте недалеко от ТРЦ «Колумб». Совсем близко — микрорайон Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией, многие его растения занесены в Красную книгу.
Дом — место, где каждый чувствует себя безопасно, куда спешит после работы и приглашает самых близких. В ЖК «Домашний» все обстоит именно так. Выбрать подходящую квартиру и записаться на консультацию можно на сайте strana.com.
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