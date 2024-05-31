В первом цифровом микрорайоне Тюмени стартовали продажи сразу в двух домах

Это не просто жилье, это философия здорового образа жизни. Вокруг него расположены продуманные зеленые зоны. В строительстве использованы экологичные материалы и энергоэффективные решения. Такой подход делает дом идеальным выбором для тех, кто ценит здоровье и комфорт. Здесь представлены студии и 1-комнатные квартиры, а также 2-, 3- и 4-комнатные лоты в классическом и евроформате. Также есть квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и террасами.