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В первом цифровом микрорайоне Тюмени стартовали продажи сразу в двух домах

В первом цифровом микрорайоне Тюмени стартовали продажи сразу в двух домах

31 мая 2024, 07:05
Фото: «Страна Девелопмент»
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Без преувеличений, настоящий «город в городе» строят в Тюмени. Жилой комплекс, состоящий из 24 домов, бульвара, сквера, коммерции и социальной инфраструктуры, возводит «Страна Девелопмент». На днях застройщик объявил о старте продаж в двух домах — «Экологичном» и «Креативном». Делимся подробностями.

Уже ставший популярным ЖК «Домашний» ударными темпами развивается в районе Плеханово в Тюмени. Крупнейший застройщик областной столицы ГК 
«Страна Девелопмент» совсем недавно объявил о начале продаж квартир в «Экологичном» и «Креативном» — 16-м и 17-м домах первого цифрового микрорайона.

«Экологичный» в трех секциях вместит 341 квартиру общей жилой площадью более 9 тысяч квадратных метров. Второй дом — «Креативный» — рассчитан на 436 квартир, соответственно, и жилых квадратов здесь больше — почти 12 тысяч. Оба дома будут сданы в IV квартале 2026 года: отличный вариант для тех, кто умеет планировать и знает, что на старте цена выгоднее.

Фото: «Страна Девелопмент»

Дом «Экологичный»

Это не просто жилье, это философия здорового образа жизни. Вокруг него расположены продуманные зеленые зоны. В строительстве использованы экологичные материалы и энергоэффективные решения. Такой подход делает дом идеальным выбором для тех, кто ценит здоровье и комфорт. Здесь представлены студии и 1-комнатные квартиры, а также 2-, 3- и 4-комнатные лоты в классическом и евроформате. Также есть квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и террасами.

Фото: «Страна Девелопмент»

Двор дома «Экологичный» превращается в большой вольер для птиц. Арки-навесы и игровое оборудование по форме напоминают собой авиарий. Во дворе предусмотрены кормушки для пернатых и полигональные фигуры. Особенность объекта в том, что, если окна квартиры выходят во двор, то открывается прекрасный вид и на бульвар Традиций — пешеходную зону для резидентов комплекса и их гостей. Из окон некоторых квартир дома можно будет увидеть новую школу № 95.

Фото: «Страна Девелопмент»

Дом «Креативный»

Это место, где каждый квадратный метр пропитан инновациями и творчеством. Двор, оформленный в виде спальни, отражает концепцию дома как пространства для отдыха и вдохновения. Качели-подушки, скамейки, напоминающие мягкость настоящих подушек, а оборудование в форме изголовья кровати создают атмосферу тепла и уюта, превращая привычное пространство двора в место для релаксации и нестандартного времяпрепровождения.

Фото: «Страна Девелопмент»

Самой примечательной частью двора станут освещение и навесы в виде подушек, которые будут сделаны по индивидуальному проекту специально для ЖК «Домашний». Покупателям представлен широкий выбор квартир: от студий до 4-комнатных квартир в классическом и евроформате с мастер-спальнями, гардеробными и террасами.

Фото: «Страна Девелопмент»

У каждого дома будет свой закрытый двор с детскими площадками, разделенными по возрастам. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса, где откроются аптеки, сервисы услуг, кафе, образовательные центры.

Особенности жилого квартала «Домашний»:

  • ЖК будет состоять из 24 домов. Строительство всего микрорайона будет завершено в 2027 году. Общая площадь всего ЖК — 51 га.
  • Безбарьерная среда позволит и людям с ограниченными возможностями, и мамочкам с колясками, и пенсионерам чувствовать себя комфортно на территории всего ЖК.
Фото: «Страна Девелопмент»
  • Бульвар традиций, где предусмотрены развивающие детские площадки, инклюзивные пространства для реабилитации, беговые дорожки, турниковый комплекс, площадки для командных игр, ярмарки, кинопоказы, арт-объекты и дома-кормушки для птиц.
  • Свои котельные, что предоставит возможность экономии на платежках до 20%. Источник теплоснабжения в микрорайоне — отдельно стоящая автономная газовая котельная с погодозависимым графиком подачи тепла. Температура теплоносителя устанавливается автоматически в зависимости от температуры на улице.
  • Базовая отделка. Все квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Это значит, что грязные работы выполнены: произведена разводка электричества и отопления; выполнена стяжка пола; стены выровнены «под маяк». В квартире установлены розетки, выключатели и радиаторы. На входе — надежная стальная дверь. Будущим новоселам остается только выбрать материалы и начать ремонт.
Фото: «Страна Девелопмент»
  • Ремонт и кухня. Чтобы сэкономить время и нервы, клиенты могут оформить опции «ремонт от застройщика» и «кухня с техникой от застройщика». На выбор три цветовых решения. Не нужно искать подрядчиков, покупать материалы и контролировать подрядчиков. Стоимость дополнительных предложений можно включить в ипотеку.
  • В 2023 году открыла двери новая школа в районе, которая рассчитана на 1500 детей. Рядом с ЖК уже есть два муниципальных детских сада, но предусмотрено место еще под один.
Фото: «Страна Девелопмент»

Локация

ЖК «Домашний» расположен в районе Плеханово на Московском тракте недалеко от ТРЦ «Колумб». Совсем близко — микрорайон Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией, многие его растения занесены в Красную книгу.

Дом — место, где каждый чувствует себя безопасно, куда спешит после работы и приглашает самых близких. В ЖК «Домашний» все обстоит именно так. Выбрать подходящую квартиру и записаться на консультацию можно на сайте strana.com.

ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». Проектная декларация на наш. дом.рф.

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