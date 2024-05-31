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В 2024 году на ПМЭФ приедут 17 тысяч представителей разных стран

В 2024 году на ПМЭФ приедут 17 тысяч представителей разных стран

31 мая 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня, подтвердили 17,1 тысячи человек и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран и территорий.

Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул уникальную роль форума в поддержании глобального баланса сил и формировании многополярной мировой системы. По его словам, на площадке ПМЭФ обсуждаются ключевые и консолидирующие мир вопросы, продиктованные национальными интересами России, пишет transsibinfo.com.

Кобяков также отметил, что интерес к форуму вернулся на уровень, существовавший до пандемии, и сейчас наблюдается рост деловой активности. Он подчеркнул, что форум является одним из независимых центров мирового развития.

За 27 лет ПМЭФ стал ведущей международной площадкой обсуждения важнейших вопросов мировой экономики и обмена лучшими практиками для обеспечения устойчивого развития. В 2021 году форум стал первым и крупнейшим очным деловым событием после пандемии.

Как и в предыдущие годы, информационным партнером ПМЭФ выступает медиахолдинг 1MI, управляющий одной из крупнейших в России сетей региональных СМИ и каналов в социальных сетях.

#Экономика
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