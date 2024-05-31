Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул уникальную роль форума в поддержании глобального баланса сил и формировании многополярной мировой системы. По его словам, на площадке ПМЭФ обсуждаются ключевые и консолидирующие мир вопросы, продиктованные национальными интересами России, пишет transsibinfo.com.
Кобяков также отметил, что интерес к форуму вернулся на уровень, существовавший до пандемии, и сейчас наблюдается рост деловой активности. Он подчеркнул, что форум является одним из независимых центров мирового развития.
За 27 лет ПМЭФ стал ведущей международной площадкой обсуждения важнейших вопросов мировой экономики и обмена лучшими практиками для обеспечения устойчивого развития. В 2021 году форум стал первым и крупнейшим очным деловым событием после пандемии.
Как и в предыдущие годы, информационным партнером ПМЭФ выступает медиахолдинг 1MI, управляющий одной из крупнейших в России сетей региональных СМИ и каналов в социальных сетях.