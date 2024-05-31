Сварщики в Тюмени зарабатывают в месяц около 130 тысяч рублей

Больше всего в сварщиках нуждаются работодатели из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% от всех актуальных вакансий для сварщиков в 2024), «Металлургия, металлообработка» (17%), а также «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 10%).