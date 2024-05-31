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В Тюменской области зарплата сварщиков выросла на 16% за год

Сварщики в Тюмени зарабатывают в месяц около 130 тысяч рублей

31 мая 2024, 05:42
Фото: 1MI

В Тюменской области зарплата сварщиков выросла на 16% за год

В Тюменской области за последний год заработная плата сварщиков увеличилась на 16% и достигла 129,5 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

По информации экспертов, уровень спроса на представителей данной профессии возрос на 11% — в 2024 году было открыто более 900 вакансий. По данному показателю Тюменская область входит топ-20 регионов по количеству вакансий, открытых для сварщиков и занимает 18 место.

При этом уровень конкуренции среди сварщиков низкий — на одной вакансию приходится лишь 2,3 резюме.

Больше всего в сварщиках нуждаются работодатели из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% от всех актуальных вакансий для сварщиков в 2024), «Металлургия, металлообработка» (17%), а также «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 10%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год более чем на 50% выросли зарплаты у инженеров. Работодатели вынуждены поднимать уровень заработка из-за нехватки кадров.

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