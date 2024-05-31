Сварщики в Тюмени зарабатывают в месяц около 130 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По информации экспертов, уровень спроса на представителей данной профессии возрос на 11% — в 2024 году было открыто более 900 вакансий. По данному показателю Тюменская область входит топ-20 регионов по количеству вакансий, открытых для сварщиков и занимает 18 место.
При этом уровень конкуренции среди сварщиков низкий — на одной вакансию приходится лишь 2,3 резюме.
Больше всего в сварщиках нуждаются работодатели из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21% от всех актуальных вакансий для сварщиков в 2024), «Металлургия, металлообработка» (17%), а также «Тяжелое машиностроение» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 10%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год более чем на 50% выросли зарплаты у инженеров. Работодатели вынуждены поднимать уровень заработка из-за нехватки кадров.