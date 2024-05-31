Из-за майских холодов владельцы тюменских баз отдыха теряют доходы

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
По словам учредителя базы отдыха «Морелеса» Ирины Катигаровой, из-за холодов люди не хотят приезжать на отдых, даже несмотря на то, что дневные тарифы вполне доступны по цене. Если посетители и приезжают, то только в отапливаемые дома.
Для того, чтобы как-то покрыть возросшие затраты, в том числе на повышение заработной платы сотрудникам, владельцам загородных баз отдыха приходится повышать стоимость отдыха. — в этом году рост цен составит от 10 до 20%. Правда, для привлечения клиентов владельца баз отдыха вводят различные скидки, дополнительные услуги, пишет РБК Тюмень.
Тем не менее, несмотря на все трудности, рынок загородного отдыха остается привлекательным как для тюменских, так и для иногородних инвесторов. На данный момент в регионе заявлено о реализации следующих новых проектов: OKLO, первого в регионе акваглэмпинг Forest, гостиничных комплексов в Тобольске и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» построят новый курорт с термальными источниками и лыжным тоннелем.