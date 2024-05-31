Из-за майских холодов владельцы тюменских баз отдыха теряют доходы

Тем не менее, несмотря на все трудности, рынок загородного отдыха остается привлекательным как для тюменских, так и для иногородних инвесторов. На данный момент в регионе заявлено о реализации следующих новых проектов: OKLO, первого в регионе акваглэмпинг Forest, гостиничных комплексов в Тобольске и т. д.